Il y a quelques mois, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonçait que lorsqu'il entendait le terme "violences policières", il "s'étouffait". Le président Emmanuel Macron, lui, a réfuté toutes violences policières sur le sol français à de multiples occasions.



Et pourtant, en l'espace d'une semaine, la France a été témoin du passage à tabac d'un producteur noir, sans raison apparente et sur fonds de racisme évident. Plus tôt dans la semaine, un migrant et un journaliste se voyaient molester par des policiers dans le cadre d'une manifestation.



On ne pouvait pas illustrer mieux la nécessité de filmer le visage des policiers, au matin d'une nouvelle journée de mobilisation contre la loi sécurité globale en Métropole. Si Emmanuel Macron s'est dit "indigné" par la vidéo de l'agression, à l'instar de Gérald Darmanin, il a aussi balayé l'idée que le racisme et la violence décomplexés était un problème grandissant au sein de la police.

- Une impunité qui doit cesser -

On ne peut s'empêcher de se demander combien de policiers, en dehors de l'indiscrétion des caméras, s'octroieront – et s'octroient déjà - le droit de passer à tabac des citoyens lambda. Si les forces de l'ordre sont aussi irréprochables que certains aiment l'assurer, affirmant que les violences filmées cette semaine ne sont la faute que de certaines brebis galeuses, pourquoi vouloir restreindre le droit de filmer ?



Combien de Michel Zeclerc n'ont pas eu la chance d'avoir une caméra braquée sur soi pendant qu'ils étaient injustement tabassés par des forces de l'ordre ? Combien d'outrage à agent, refus d'obtempérer, accusations d'agression déclarés par des policiers en réalité coupable de violences volontaires ?



Comment s'étonner de la méfiance d'une partie de la population face à un organe dont sa propre police laisse largement à désirer, deux propositions de sanctions sur 378 enquêtes ayant été prononcées concernant les violences commises sur des Gilets jaunes ? Quand des violences sont commises par des personnes dépositaire de l'autorité ne sont pas sanctionnées, on ne peut s'étonner du sentiment d'impunité qui sembler régner parmi certains membres des forces de l'ordre.



Une enquête a désormais été ouverte, et c'est très bien. Mais si la population est soumise à l'Etat de droit, où la radiation des policiers mis en cause dans l'affaire Michel Zeclerc doit passer par un processus judiciaire strict, il est du devoir du gouvernement de s'assurer que la justice fasse son travail. Et de réfléchir à une réforme profonde du maintien de l'ordre.



