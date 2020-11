Chaque semaine, Imaz Press fait la sélection des informations les plus insolites que sa rédaction a pu trouver. Malheureusement, cette semaine, nous n'avions pas trop la tête à ire, l'actualité nous ayant surtout plus indigné qu'autre chose. Pas de panique, il y a tout de même deux articles amusants à retrouver ce samedi, mais pour le reste, on ne garantit pas vraiment d'éclats de rire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Australie : une femelle requin-zèbre a fait des bébés toute seule

C'est une histoire à la fois passionnante et étonnante que partage Science et vie dans un article paru le 21 novembre 2020 : le cas d'une femme requin-zèbre qui a accouché de quatre petits, alors qu'elle n'avait pas été en contact avec un mâle depuis plus de trois ans. C'est à l'aquarium de Townsville, en Australie, que la femelle a mis bas à trois petites femmes, dont une a à son tour mis bas plus tard, encore une fois d'une femelle. Mais comment est-ce possible sans l'intervention d'un mâle ? On appelle cela la parthénogenèse.

• Rappeurs VS politiciens français, le jeu vidéo inspiré de Pokémon

Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le rappeur Alpha Wann ont en commun ? A priori pas grand-chose, et pourtant, on les retrouve tous les deux protagonistes d'un jeu vidéo inspiré de Pokémon. L'objectif : choisir son rappeur pour combattre les politiciens français. Le nom des attaques sont diverses et s'adaptent aux personnages. Par exemple, tandis qu'Alpha Wann peut attaquer grâce à "punchline palindrome" ou "clairvoyance", Gérald Darmanin peut lui attaquer grâce au "machisme décomplexé" ou "droit de cuissage".

Comme dans Pokémon, votre personnage peut choisir parmi une liste d'objet, comme du "lean" (un mélange de codéine et de boisson énergisante, plébiscité par les rappeurs), une doudoune Northface ou encore de l'autothune.

• Après la dengue, le paludisme et la Covid, un Anglais survit à une morsure de cobra en Inde

Drôle d'aventure pour cet humanitaire britannique qui a survécu au Covid, à la dengue et au paludisme ... et a également réchappé à la morsure d'un cobra dans l'État du Rajasthan, dans l'ouest de l'Inde. "Papa est un combattant" a commenté son fils. On confirme...!

- Retour sur l'actualité pas si amusante -

• Près de 15% des Réunionnaises en couple victimes de violence

A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, a rencontré ce mercredi 25 novembre à l'hôtel Créolia de Saint-Denis quatre femmes victimes de violences. Près de 15% des Réunionnaises en couple ont été victimes de violences conjugales depuis un an. Les différents moyens mis en oeuvre pour venir en aide aux victimes ont par ailleurs été présentés : favoriser l'écoute auprès des victimes, faciliter leur mise à l'abri et développer les moyens de signaler un conjoint ou ex-conjoint violent

Entre 2016 et 2018, cinq décès faisant suite à ces mêmes violences ont été recensés chaque année sur l'île. Depuis 2019, aucune victime n'est en revanche à déplorer. Cette amélioration encourageante ne doit cependant pas faire baisser la garde des différents organismes pouvant venir en aide aux victimes.

• Producteur tabassé à Paris: enquête pour "violences", trois policiers suspendus

Trois policiers ont été suspendus jeudi de leurs fonctions après le tabassage d'un producteur de musique, documenté par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, en pleine polémique sur le droit de filmer les forces de l'ordre en opération et l'évacuation musclée d'un camp de migrants.

Cette nouvelle affaire a éclaté à la faveur de la publication par le site Loopsider d'images qui montrent un homme noir appelé "Michel" roué de coups par des fonctionnaires de police dans l'entrée d'un studio de musique du XVIIe arrondissement de la capitale.

"On m'a dit sale nègre plusieurs fois et en me donnant des coups de poing", a lui-même dénoncé la victime en venant porter plainte, avec son avocate, au siège parisien de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Des gens qui doivent me protéger m'agressent (...) je n'ai rien fait pour mériter ça", a-t-il poursuivi devant la presse, "je veux juste que ces trois personnes soient punies par la loi".

• Évacuation de migrants: deux enquêtes à Paris visent des policiers pour "violences"

Le parquet de Paris a annoncé mardi avoir ouvert deux enquêtes relatives à des faits de "violences" dont sont soupçonnés des policiers sur un migrant et sur un journaliste lors de l'évacuation d'un campement de migrants dans la capitale.

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été chargée d'enquêter sur ces faits, révélés dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, qui se sont produits lundi soir en marge de l'opération menée par les forces de l'ordre sur la place de la République.

La première enquête concerne des faits qui se sont produits dans le quartier Beaubourg à Paris: un homme vêtu de blanc, encerclé par un groupe de policiers, parvient à s'enfuir avant de chuter lourdement lorsqu'un policier en uniforme tend sa jambe sur son passage. Il se relève rapidement pour repartir en courant.

La seconde enquête concerne des faits visibles dans une vidéo diffusée sur Twitter par le journaliste Nicolas Mayart (Le Média), qui montre un policier maintenant au sol Rémy Buisine, journaliste-phare du média en ligne "Brut", en brandissant sa matraque.