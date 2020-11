Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Dans le cadre de #FranceRelance, le gouvernement déploie un plan exceptionnel de 100 millions d'euros pour soutenir les associations de lutte contre la pauvreté, massivement sollicitées en cette période de crise sanitaire. Ce plan de soutien sera mis en oeuvre via deux appels à projets d'un montant de 50 millions d'euros chacun, sur deux ans. Pour les projets présentés au niveau régional et donc à La Réunion, les demandes de subventions doivent être comprises entre 60.000 et 300.000 euros. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre de #FranceRelance, le gouvernement déploie un plan exceptionnel de 100 millions d'euros pour soutenir les associations de lutte contre la pauvreté, massivement sollicitées en cette période de crise sanitaire. Ce plan de soutien sera mis en oeuvre via deux appels à projets d'un montant de 50 millions d'euros chacun, sur deux ans. Pour les projets présentés au niveau régional et donc à La Réunion, les demandes de subventions doivent être comprises entre 60.000 et 300.000 euros. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)