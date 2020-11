Alors que le préfet de La Réunion faisait déjà un bilan de sept morts sur les routes en novembre, le week-end fut encore particulièrement meurtrier et fait passer le bilan à 38 tués depuis le début de l'année dont neuf désormais pour mois de novembre. Un homme d'une cinquantaine d'années a été fauché successivement par deux véhicules à La Possession samedi 28 novembre au soir, décédant sur le coup. Ce dimanche 29 novembre, nouveau drame : une femme de 24 ans est décédée à Saint-Philippe suite à un accident entre une voiture et une moto. Un homme est aussi en urgence absolue. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les gendarmes le disent, "le week-end a été particulièrement meurtrier sur les routes réunionnaises, plus que jamais, nous appelons à la prudence lors de vos déplacements". Pour cause, deux accidents mortels ont été constatés. En zone gendarmerie, le bilan annuel est porté "à 25 tués, soit 4 morts de plus à déplorer, en comparaison à la même période de l'année 2019".

Le premier accident s'est déroulé ce samedi 28 novembre à 19h30, à La Possession. Un homme d'une cinquantaine est mort sur la quatre voies après avoir été percuté successivement par deux véhicules. Il aurait tenté de traversé la route, avant d'être fauché et de décéder sur le coup.

Les conducteurs des deux véhicules ont été transportés à l'hôpital pour des blessures légères.

Le second drame s'est déroulé ce dimanche 29 novembre. Une femme de 24 ans est décédée dans un accident impliquant une voiture et une moto à Saint-Philippe. "Le pilote et sa passagère ont lourdement chuté. Malgré le transport rapide des équipes de secours par hélicoptère, la passagère a été déclarée décédée" relate la gendarmerie.

Un homme est également en urgence absolue. Pendant un temps, la circulation s'est faite par alternat dans le secteur de Takamaka, elle n'a repris de façon normale qu'à 19h40.

- Terrible mois de novembre -

Le bilan passe donc à neuf décès sur les routes en novembre, avec ces deux nouveaux accidents. Cette semaine déjà, la préfecture appelait à la prudence au volant, alors que 38 personnes ont perdu la vie jusqu'ici en 2020. En 2019 ce bilan était de 39 décès, 972 blessés et 305 hospitalisés, tandis le nombre total d'accidents corporels de la circuulation s'élevait à 779.

"Les accidents sont souvent dûs au mauvais comportement du conducteur (négligence, inattention, fatigue, imprudence, prise de risque, excès de confiance, consommation d'alcool et/ou de stupéfiants)", rappelait alors la préfecture qui lance à nouveau une alerte sur l'utilisation du téléphone au volant.

Au début du mois la préfecture, en partenariat avec l'opérateur Orange Réunion, a d'ailleurs lancé une campagne de sensibilisation afin d'alerter les Réunionnais sur les risques représentés par l'usage du téléphone au volant. Cinquante petits panneaux éphémères, représentant un écran de smartphone barré, ont été installés à des endroits stratégiques.

Un accident de la route sur dix découle de cette mauvaise habitude aujourd'hui, et depuis le début de l'année 2020, plus de 4.000 infractions relatives à ce sujet ont déjà été recensées sur l'île.

