Alors que les prix du supercarburant et du gazole restent relativement stables, celui du propane voit sa cotation augmenter de 10% sur les 15 premiers jours ouvrés du mois de novembre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Les prix des produits pétroliers et gaziers à La Réunion sont fixés en application des dispositions du code de l’énergie. Le mécanisme de réglementation des prix des carburants qui en résultent permet de se conformer aux conditions réelles du marché et d’assurer la transparence sur la formation des prix hydrocarbures.

Un contexte international qui entraîne une stabilité des prix des carburants mais une hausse de ceux du gaz. Sur les 15 premiers jours ouvrés du mois de novembre, on constate une évolution des cotations moyennes des carburants orientée à la baisse pour le supercarburant (- 3,13 %) par rapport au mois précédent, à l’inverse du gazole (+ 2,92 %).

En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle du BUTANE enregistre une hausse à 440 $/TM. De même, la cotation du Propane, prise en compte à hauteur de 10 %, augmente également.

De plus, à la suite d’une appréciation de l’euro par rapport au dollar, la moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,1809 $ pour 1 € pour le gaz comme pour les carburants. Les marges de gros, les marges de détail, ainsi que les frais de passage qui sont fixées par arrêté préfectoral restent pour leurs parts inchangés.

Il en découle ainsi :

- Pour le sans plomb

Le prix public est stable à 1,22 €/litre.

- Pour le gazole

Le prix de vente du gazole est également caractérisé par sa stabilité à 0,92 €/litre.

- Pour le gaz

Le prix final de la bouteille est en hausse à 17,45 €. Cette évolution s’explique essentiellement par la hausse de la cotation moyenne cumulée du Butane et du Propane (+15,68%). L’appréciation de l’Euro face au dollar (+0,31%), qui vient contredire cette hausse des cotations mensuelles impacte le prix final de 1ct à la baisse. Le contrat de fret est inchangé. On retient toujours le prix le plus bas communiqué par les opérateurs."