Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Les services municipaux de Saint-Benoît (bureaux et crèches) ne fonctionneront pas ce mercredi 2 décembre 2020. Les permanences habituelles seront assurées. "Depuis près de 40 ans, le 1er mercredi du mois de décembre est un jour chômé à la mairie de Saint-Benoît. Cette journée s'inspire de la traditionnelle Fête de Saint-Éloi (1er décembre), le patron des orfèvres et par extension de tous les ouvriers, mécaniciens, quincaillers, serruriers, ferblantiers, maréchaux-forgerons..." rappelle la commune. "À la fin des années 1980, le premier magistrat de la commune a souhaité faire honneur aux ouvriers communaux en déclarant " chômé " le 1er mercredi du mois de décembre, et cette tradition perdure." (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

