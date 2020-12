Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Ce mardi 1er décembre 2020, un mouvement de grève est organisé à l'appel du SNES FSU et de l'intersyndicale (CGT, Sud et SNALC), en soutien aux assistants d'éducation (AED). Objectif : dénoncer leurs conditions de travail et réclamer une vraie revalorisation de leur salaire incluant une prime Covid-19 et la création de nouveaux postes. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce mardi 1er décembre 2020, un mouvement de grève est organisé à l'appel du SNES FSU et de l'intersyndicale (CGT, Sud et SNALC), en soutien aux assistants d'éducation (AED). Objectif : dénoncer leurs conditions de travail et réclamer une vraie revalorisation de leur salaire incluant une prime Covid-19 et la création de nouveaux postes. (Photo rb/www.ipreunion.com)