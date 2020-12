Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

La Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion (CMAR) et l'Association française du froid (AFF) ont signé une convention. Un partenariat pour garantir l'accompagnement des professionnels du secteur "compte tenu de l'évolution des métiers du froid et de la climatisation, de la réglementation imposée dans ce secteur et donc de l'obligation des professionnels de se former et d'être accompagnés" indique la CMAR. (Photo : CMAR)

