Le Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien (MADOI) organise la Fête du Café au Domaine de Maison Rouge à Saint-Louis le samedi 5 et le dimanche 6 décembre. L'événement proposera de revenir sur l'histoire du café de La Réunion à travers des visites guidées et des expositions. Nous publions ci-dessous le communiqué de Réunion des Musées Régionaux. (Photo : site Réunion des Musées Régionaux)

"C'est l'occasion de redécouvrir l'histoire du café de La Réunion, avec la présence d'un village artisanal et d'un atelier de découverte du café (présentation, torréfaction, préparation). Des visites guidées du Domaine de Maison Rouge et de l'exposition du musée sont également proposées tout au long de la journée, de 09h00 à 17h00.

Au programme :

- Atelier autour du café Bourbon

- Visite guidée du Domaine de Maison Rouge et de la caféière

- Visite guidée de l'exposition temporaire Regards croisés sur le XIXe siècle

- Atelier tressage de vacoa.

- Animation traditions et légumes " lontan ".

- Borne photo personnalisée, photo souvenir.

- Village artisanal.

Réservation obligatoire pour les ateliers et visites guidées par téléphone au 0262 91 24 30 ou par mail à accueil.madoi@museesreunion.re

Le Tarif inclut les visites, les ateliers et l'ensemble de la manifestation :

- Adulte : 8€

- Enfant de 6 à 12 ans : 4€

- Enfant de - 6 ans : 2€

- Personne à mobilité réduite : 4€

Plus d'infos ici : https://museesreunion.fr/events/fete-du-cafe-au-madoi/ ou au 0262 91 24 30.

Cette manifestation se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire, règles de distanciation sociale, solution hydro-alcoolique à disposition."