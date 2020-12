BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 2 décembre 2020



Interpellation à Saint-Philippe : la gendarmerie parle d'un "emploi de la force légitime et maîtrisé"

A Saint-Philippe, l'interpellation d'un homme dimanche 29 novembre après un grave accident a agité les réseaux sociaux. En cause : une vidéo où l'on voit un gendarme asséner un coup de pied à l'individu mis en cause. Ce mardi 1er décembre 2020, le général Pierre Poty a annoncé "qu'aucune faute" n'avait été commise par les gendarmes. Un seul coup a été donné, il s'agit selon le commandant de la gendarmerie d'un "emploi de la force légitime et maîtrisé". Bien connu des forces de l'ordre, l'individu interpellé va pour sa part être poursuivi.

Didier Robert, un président de Région en campagne

C'est un secret de polichinelle. Didier Robert, le président de Région sortant, est en campagne pour les régionales qui se tiendront, officiellement, en mars 2021, mais plus probablement en juin 2021. Conscient de la fragilité de son positionnement et donc logiquement en quête de soutiens, Didier Robert a décidé depuis un mois de faire la tournée des communes, avec chaque fois une belle enveloppe tombée du ciel, par la grâce du président de la République et son gouvernement qui ont attribués 600 millions d'euros aux Régions françaises pour mettre en oeuvre le plan de relance économique et social à l'échelle de territoire. C'est une belle manne pour un président de Région en campagne

Sida : le danger est toujours présent, surtout chez les jeunes

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque année le 1er décembre, l'association Rive (Réunion Immunodéprimés Vivre et Ecouter) organise plusieurs actions de dépistage dans différents établissements scolaires et universitaires de l'île tout au long de la semaine. L'objectif : prévenir encore et toujours les jeunes des risques liés aux infections sexuellement transmissibles.

Le Bisik : trois concerts pour finir la semaine en musique

Dernière ligne droite avant la pause estivale du Bisik nécessaire pour mieux préparer l'année 2021 et offrir "un tourbillon musical dont nous aurons l'occasion de reparler prochainement !" annonce le Bisik. La salle de spectacle vous invite à vibrer au son des Bambous Libres au Théâtre Les Bambous le 3 décembre à 20h30 avec Tapkal !, le 4 décembre à 19h au Bisik avec Hajazz Trio et son "M'gasy Jazz " et les Singes Savants et leur Rap Théâtre et enfin le 5 décembre à 16h avec une étape du festival Opus Pocus rythmée par les violoncelles de "Carnet de Voyage" (Christophe Boney et Eléonore Guillaume) et d'Anissa Altmayer. "Trois soirées enthousiasmantes pour vibrer au rythme de la passion !"

La pa Météo France i di, sé zot i di - D'abord le soleil et ensuite les nuages

Matante Rosina dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce mercredi 2 décembre 2020 : le soleil sera au rendez-vous le matin et laissera la place aux nuages dans l'après-midi. Les températures seront supérieures aux moyennes de saison. C'est vrai chez-vous ?