Alors que l'été austral et les fortes chaleurs arrivent, la gendarmerie de La Réunion appelle la population à la vigilance. En effet, en cette période, les vols de voiture s'accélèrent en raison de la baisse de vigilance de la population, qui a plus tendance à laisser ses fenêtres ouvertes, et donc à permettre à des voleurs de s'introduire chez elle. La gendarmerie rappelle donc les gestes pour se protéger de ces vols. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Avec l’arrivée de l’été austral, nombreux sont les réunionnais qui cherchant à trouver un peu de fraîcheur afin de trouver le sommeil, laissent leurs fenêtres ouvertes.

Cette situation conduit des individus mal intentionnés à saisir cette aubaine pour s’emparer des biens des occupants et notamment se saisir des clés des véhicules afin de les dérober. Cette technique est connue sous le nom de " Home Jacking ". Les faits se multiplient ces derniers jours sur l’Île, soyez vigilants.

Qu’est ce que c’est ?

Il s’agit d’un vol de véhicule commis après avoir dérobé les clés dans une habitation avec ou sans recours à la violence (et/ou à des menaces). Dans la plupart des cas, les voleurs peuvent aussi tout simplement s’introduire de nuit dans votre habitation et voler les clés du véhicule durant votre sommeil.

Comment s’en protéger ?

• Habitation : fermez vos portes et fenêtres, mais aussi vos volets. Il existe des alarmes " sectorisées " qui peuvent sécuriser votre entrée ou votre rez de chaussée si vous dormez à l’étage. Et puis pensez à un éclairage extérieur avec détecteur de présence. Préférez des portes avec plusieurs points de fermeture et préférez des barillets de porte anti-arrachage (pas d’affleurement), anti-perçage, anti-crochetage, anti-casse.

• Clés : n’accrochez pas vos clés dans l’entrée. Ne les mettez pas non plus dans ou sur votre petit meuble d’entrée, dans les poches de votre veste accrochée au porte-manteau, dans le sac à main laissé visible dans l’entrée. Ne les laissez pas non plus sur le contact du véhicule (avec en plus la télécommande qui ouvre porte du garage et barrière) …

• Documents : ne laissez pas assurance et carte grise dans votre voiture.

Et si, malgré ces conseils, vous êtes victime :

• Mémorisez votre plaque d’immatriculation même s’il s’agit d’une voiture de société. Vous pourrez ainsi en communiquer le signalement exact en cas de vol

• Appelez au plus vite le 17 et ne touchez à rien avant l’arrivée des enquêteurs dont les premières constatations sont déterminantes dans toute affaire judiciaire. Indiquez leur ce qui a pu être touché ou déplacé par les malfaiteurs.