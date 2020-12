Fréderic Miranville semble bien placé pour retrouver son siège de président de l'Université de La Réunion. C'est ce qui ressort des résultats définitifs publiés ce mardi soir 1er décembre 2920 par l'Université. La liste du président sortant, Cap 2024, arrive en tête des vote dans trois des quatre scrutins. Les administrateurs nouvellement élus au conseil d'administration (CA) voteront pour le ou la président·e de l'Université ce jeudi 17 décembre (Photo www.ipreunion.com)

Le ou la président(e) de l'Université est élu(e) à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de

conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. "Tous les quatre ans, les élections universitaires permettent de renouveler l’ensemble des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils centraux de l’université : le conseil d’administration (CA), la commission de la recherche (CR) du Conseil académique (Cac) et la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du Conseil académique (Cac)" explique l'Université.

Les deux scrutins qui composent cette élection se sont tenus le jeudi 24 septembre 2020 (scrutin des étudiants, soit 16 232 électeurs) et le vendredi 25 septembre (scrutin des personnels, soit 1489 électeurs).

Le scrutin des personnels est organisé par collèges. Le collège A regroupe les professeurs et personnels assimilés. Le collège B : est dédié aux autres enseignants, chercheurs et assimilés. Le collège des BIATSS (personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques) est réservé aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques et de santé.

"Suite à ces deux scrutins, trois recours ont été déposés devant la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE) : deux par la liste Nouvel élan (oppostion à Frédéric Miranville - ndlr) et un par le syndicat FER (Fédération des étudiants de La Réunion)" rappelle l'Université .

Ce mardi 1er décembre ces 4 scrutins du collège A se sont tenus à nouveau sur les campus du Moufia et du Tampon. Voici les résultats :



