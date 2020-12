73 pieds de zamal ont été saisis par la gendarmerie dans le village d'Ilet à cordes, Cilaos à Cilaos, ce samedi 28 novembre 2020. Le mis en cause a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de Cilaos, les investigations se poursuivent. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

Poursuivant leur action dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, une patrouille de la BTA de Cilaos en service de prévention de proximité sur le village d'Ilet à cordes, constate le 28 novembre 2020 la présence d'un pied de zamal sur un terrain à "Terre fine".

A la vue des gendarmes, la propriétaire du terrain s'emporte et arrache elle-même le pied de zamal trouvé. Les gendarmes font alors le rapprochement avec un homme ayant quitté précipitamment les lieux juste avant leur arrivée, qui est en fait le compagnon de la propriétaire.

Alors que le compagnon se présente à nouveau sur les lieux quelques instants plus tard, les gendarmes découvrent en sa présence plusieurs autres pieds de zamal sur le terrain. Une perquisition est également réalisée au domicile de l'intéressé et amène la découverte de 8 pieds de zamal et un sac de branches sèches.

Au total, ce sont ainsi 73 pieds de zamal qui sont saisis. Le mis en cause a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de Cilaos et les investigations se poursuivent. D'autres patrouilles sont d'ores et déjà prévues sur ce secteur dans les jours à venir.