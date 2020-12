Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Orange propose un nouveau service, "Appels Wi-Fi". Gratuit, il permet d'étendre le réseau mobile Orange, même en l'absence de couverture, grâce au Wi-Fi de votre box. Si vous disposez d'un mobile compatible et captez un réseau Wi-Fi, vous pouvez l'utilisez pour téléphoner, émettre et recevoir des appels et des SMS quand il n'y a pas de réseau mobile suffisant autour de vous, indique Orange. (Photo d'illustration AFP)

