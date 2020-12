La Réserve naturelle marine de La Réunion organise ce jeudi 3 décembre 2020 un suivi de l'état de santé du lagon réalisé par une classe de CM2 de l'école de l'Hermitage. Objectif : "sensibiliser une classe de primaire à la protection des récifs coralliens en devenant des acteurs de la préservation de leur patrimoine naturel" indique la réserve dont nous publions ici le communiqué. (Photo : Réserve marine)

L’atelier intitulé " Reef Check Marmailles " permet aux enfants d’acquérir des connaissances sur la biodiversité marine et sur l’état de santé du récif corallien de leur commune.

Encadrés par des scientifiques de La Réserve Marine et l’association Reef Check France, les enfants vont recenser la faune et la flore marine par catégories de poissons, d’invertébrés benthiques (oursins, holothuries.) et évaluer l’état de santé des coraux.

Cette action est menée par la réserve marine en partenariat notamment avec l’Office français de la biodiversité, l’académie de La Réunion, la commune de Saint Paul et l’association Reef Check France.