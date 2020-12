Voici les réactions à La Réunion à la suite de la mort de l'ancien Président de la République Valéry Giscard d'Estaing

• André Thien-Ah-Koon maire du Tampon, président de la Casud

La disparition du Président Valéry Giscard d'Estaing est une grande tristesse pour beaucoup d’entre nous. Il était un très proche ami de Monsieur Pierre Lagourgue, notre député et président du conseil général. Il nous a beaucoup aidé, en particulier lors du passage du cyclone Hyacinthe où il a débloqué des sommes très importantes pour secourir les Réunionnais.

Je présente à son épouse, Anne-Aymone, ses enfants ainsi qu’à tous ses proches mes plus respectueuses et sincères condoléances.

• Olivier Hoarau, maire du Port

Je salue le départ de l’ancien Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing. Il s’est éteint cette nuit à l’âge de 94 ans des suites de la Covid.

Il a été un Président conservateur et en même temps, résolument moderne pour son époque en abaissant l’âge de la majorité à 18 ans, en permettant le droit à l’avortement ou encore la saisine du Conseil constitutionnel...

Profondément Européen, il avait activement œuvré en faveur de l’élargissement dont on retient cette phrase magnifique pour légitimer l’entrée de la Grèce dans l’Europe, "on ne laisse pas Platon jouer en 2ème division". Il avait choisi le Réunionnais Raymond Barre pour être son Premier ministre.

Académicien et Homme de lettres, Giscard d’Estaing était un esprit brillant. Il faisait partie à 18 ans de l’armée de la libération qui marcha sur l’Allemagne hitlérienne et sera ministre des Finances du Général De Gaulle. La France perd un de ses Hommes d’Etat les plus éminents.

• Didier Robert, président du conseil régional

Je salue l’homme d’engagement, le réformateur, l’homme de lettres, et tant d’autres qualités qui font de Valéry Giscard d'Estaing, un grand serviteur dévoué de l’État, mais avant tout un grand humaniste. "VGE" aura consacré sa vie aux Français durant plus de 65 ans. On lui doit nombre d’avancées qu’on ne peut détailler ici en un simple hommage.

Il a créé les piliers de ce qui fait notre société française, comme le droit de vote aux jeunes dés 18 ans, le droit aux femmes d’interrompre une grossesse non désirée, le divorce par consentement mutuel, et bien d’autres progrès indéniables. Je retiendrai pour ma part l’infatigable bâtisseur européen qui fonda notamment le G7 et insuffla une vision commune qui guide encore l’action de l’Europe aujourd’hui.

La Réunion quant à elle, gardera en mémoire ces 70 000 personnes venues l’accueillir à Gillot en octobre 1976. "L’homme du Concorde" était notamment venu dire aux jeunes qu’ils étaient maîtres de leur destin et que la situation économique et sociale difficile de La Réunion n’était pas une fatalité. Un message qui a encore tout son sens en 2020.

Valéry Giscard d'Estaing nous laisse un héritage immense, tant au niveau national que local. J’adresse en mon nom, et en celui des conseillers régionaux mes sincères condoléances, à Anne-Aymone son épouse, ses enfants, et tout ceux qui portent encore ses idées