L'association Sourire de l'enfant, présente au CHU de Saint-Denis depuis maintenant 40 ans, a lancé une cagnotte solidaire en ligne. Son objectif est de récolter des fonds pour acheter des jouets et ensuite les offrir aux enfants hospitalisés. Comme l'indique son nom, l'association veut redonner le sourire aux enfants tout au long de l'année. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Redonner du sourire, de la joie aux enfants hospitalisés, c'est la mission que s'est fixée l'association Sourire de l'enfant depuis maintenant près de 40 ans. Active toute l'année dans les services du CHU de Saint-Denis auprès des enfants de 0 à 16 ans, l'association organise régulièrement des gros événements pour Pâques, l’Aïd ou encore Noël. Et les périodes des fêtes approchant, Sourire de l'enfant a lancé une cagnotte pour acheter des cadeaux qui rempliront la hotte du Père Noël le 25 décembre, à destination des enfants malades.

Nathalie Boullé, vice-présidente de l'association, concède cependant que "la fête sera un petit peu gâchée" à cause de la Covid-19. Impossible de faire un grand rassemblement cette année, avec tous les enfants concentrés au même endroit. "Les bénévoles passeront dans les chambres de chaque service pour offrir un cadeau personnalisé aux enfants en fonction de ce qu’ils aiment" précise Nathalie Boullé. Si cette cagnotte a pour objectif principal d'offrir des cadeaux, l'association souhaiterait également en consacrer une partie à la décoration de l'espace d'accueil des urgences pédiatriques.

- Une récolte tout au long de l'année -

La cagnotte est consacrée à la période de Noël, mais l'association récolte tout au long de l'année des jouets neufs ou de seconde main qui seront ensuite mis à disposition des enfants dans les différents services.

Les jouets recherchés en priorité sont les peluches, les voitures et camions, les puzzles, les poupées et les jeux de société. Tous ces jouets doivent évidemment être en bon état. Pour des raisons sanitaires ou de logistique, sont refusés les jouets suivants : peluches sans étiquette CE ou usagées, jouets en tissu avec piles non lavables en machine, jouets en porcelaine, circuits électriques, puzzles de plus de 500 pièces, vieux jeux de société, fausses armes.

L'an dernier, l'association avait rendu visite aux enfants de l'hôpital le jour de Noël, accompagnés pour l'occasion de Miss Réunion 2019, Morgane Lebon. Les enfants rassemblés pour écouter chants et spectacles de Noël avaient eu droit à une distribution de cadeaux. Puis les personnels et bénévoles de l'association avaient poursuivi leur visite dans les chambres.

- Recherche de bénévoles -

Cela fait maintenant une quarantaine d'années que l'association a été créée. Pour des raisons d'effectifs et de gestion, Sourire de l'enfant est présente uniquement au CHU de Saint-Denis. Mais la structure compte actuellement 32 bénévoles et n'est pas contre des renforts.

Pour celles et ceux qui seraient intéressé.e.s, certaines conditions sont nécessaires, précise Nathalie Boullé : "il faut être âgée de plus de 18 ans, connaître les gestes sanitaires, avoir un casier judiciaire vierge et surtout être disponible". La vice-présidente tient à le rappeler, ce genre d'intervention doit être une satisfaction pour tout le monde, autant pour l'enfant que pour le bénévole.

ms / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com