Nous publions ci-dessous le communiqué de la CAF. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Une innovation sociale -

Engagée depuis le 1er janvier 2020, en application de l’article 77 de la loi de finances pour 2020, la recentralisation du RSA entre dans une nouvelle étape depuis le 1er décembre avec le transfert à la CAF de La Réunion de la mission d’orientation des demandeurs de RSA.

Cette nouvelle compétence vise à accélérer et faciliter le parcours des bénéficiaires du RSA vers la concrétisation de leur projet, grâce à une orientation personnalisée et adaptée à leurs besoins. Dans un contexte de crise socio-économique et sanitaire, les enjeux de renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires sont essentiels.

- Le recueil des données pour faciliter l’orientation des demandeurs -

Sur caf.fr, un nouveau questionnaire est en ligne pour orienter sans délai le demandeur vers la structure adaptée pouvant répondre de façon personnalisée à ses besoins (Pôle Emploi, Département, CAF, Mission Locale). A l’issue de cette téléprocédure, la CAF traite la demande sous 10 jours.

A l’ouverture du droit, le bénéficiaire reçoit son PASS ORIENTATION qui formalise l’orientation, l’informe de ses droits et devoirs et lui précise l’organisme référent chargé de l’accompagner dans son projet. Ce suivi renforcé assure un parcours lisible et plus rapide vers l’insertion. Au lendemain de l’ouverture de notre plateforme " 100 % péi ", déjà plus de 150 Recueils de données socioprofessionnelles sont enregistrés avec une orientation personnalisée.

- Une orientation optimisée vers un conseiller unique -

La prise en charge est ainsi renforcée et les décisions prises au plus proche des besoins qui sont exprimés par le bénéficiaire, dans des délais réduits.