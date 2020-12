Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Attaquant le journal le Quotidien pour diffamation et propos mensongers, Didier a finalement abandonné ses poursuites ce mercredi 3 décembre 2020. Son avocat a annoncé ce désistement au cours de l'audience du tribunal judiciaire de Saint-Denis. La procédure en justice faisait suite à une information parue dans le Quotidien du 7 décembre 2018. Dans cet article il était question d'un montant de 111 870 euros qu'aurait empoché en arriéré de salaires le président de Région en tant que président directeur général de la SPL Réunion des Musées Régionaux en juillet 2018. Cela au titre d'arriérés de salaires depuis mars 2016. L'affirmation avait été immédiatement démentie par le patron de la Pyramide inversée. Il ajoutait que cette somme serait versée sur un compte séquestre au profit d'une fondation consacrée aux actions culturelles et scientifiques. Il annonçait dans la foulée un dépôt de plainte contre le Quotidien mais aussi contre Imaz Press Réunion et Freedom qui avaient repris cette information (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

