"Le SDIS 974 annonce à l'occasion des cérémonies nationales de la Sainte-Barbe, sainte-Patronne des soldats du feu, la mise à l'honneur sur notre département de 11 sapeurs-pompiers pour leur engagement et leur dévouement dans l'exercice de leurs fonctions" indique, ce vendredi 4 décembre 2020, le Sdis 974 dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Sdis974)

"Un vif hommage national a également été rendu aux sapeurs-pompiers décédés cette année au niveau national en présence du Préfet Jacques Billant, du Président du Conseil Départemental Cyrille Melchior, du Président du Conseil d’Administration du SDIS Hermann Rifosta et du Colonel hors-classe Dominique Fontaine.

Il est à noter cette année dans le carré de cérémonie, la présence d’une délégation du personnel ayant contribué à maitriser le récent feu du Maido, composée du personnel opérationnel des centres de secours, de la division d’intervention héliportée (DIH), du groupement prévention, de la spécialité drone, du service santé, du groupement des équipements et des moyens ainsi que des systèmes d’information et de communication.

D’ailleurs, le préfet Jacques Billant s’est permis une petite entorse au programme en remettant au SDIS974 la médaille de la Préfecture. L’occasion pour lui de saluer vivement l’implication et l’efficacité de tous ces hommes et femmes de l’institution lors des récents feux du Maïdo et plus généralement pour tous ce qu’ils font au quotidien en faveur de la population.

Médaille de la Sécurité Intérieure (échelon bronze)

-Lieutenant Pascal Gonneau du groupement formation

-Sergent-chef Eric Mercher du centre d’incendie et de secours du Port

La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d’un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.

Médailles d’honneur avec rosette échelon argent

- Colonel hors-classe Dominique Fontaine Directeur Départemental Chef d’Etat-Major du SDIS (participation active au rayonnement du service et plus largement de la profession. Exemple de réussite pour les plus jeunes comme pour les expérimentés, il a une influence positive tout à fait exceptionnelle qui se mesure aussi bien en interne qu’en interservices).

- Lieutenant-colonel Paul Boucheron chef du groupement des opérations (animé d’une volonté permanente d’aller de l’avant, sa capacité d’analyse fait de lui un des atouts majeurs du SDIS dont il incarne la capacité à relever les défis technologiques, politiques et managériaux).

- Lieutenant-colonel Patrick Ramassamy chef de groupement territorial nord-est (officier supérieur passionné par ses missions de management au Groupement territorial Nord-Est. Responsable du protocole, il remplit cette tâche avec beaucoup de rigueur. Toujours disponible, c’est un collaborateur précieux du chef de corps).

- Commandant Sébastien Hoareau du groupement des opérations (doté d’un excellent état d’esprit, il montre une sérénité permanente et communicative influençant ainsi positivement ses pairs et ses subordonnés. Il est considéré comme l’archétype de l’officier investi dans le service public).

- Commandant Frédéric Gonneau du groupement des opérations et chef du CTA-CODIS (chef de centre opérationnel départemental, il assume ses fonctions avec rigueur et détermination)

- Lieutenant Jean-Luc Grondin chef du centre d’incendie et de secours de Cilaos (assume la fonction de chef de centre avec application et beaucoup de disponibilité. Il a démontré un engagement particulièrement performant durant les phases cycloniques).

- Lieutenant Jean-Pierre Grondin du centre d’incendie et de secours de Saint-Louis (assume les fonctions de chef du CIS de Saint Louis avec dextérité et rigueur. IL est engagé sur de nombreuses actions de formation où son action est remarquée)

- Lieutenant Gérard Pothin du groupement des opérations et opérateur au CTA-CODIS (parcours riche dans le domaine opérationnel, il apporte en tant qu’officier CODIS rigueur et efficacité à la structure en tant qu’exemple des valeurs du service)

- Adjudant-chef Jean Claude Damour du Service des activités physiques au pôle santé (sous-officier accompli, rigoureux et passionné, il assume avec efficacité les fonctions de référent sport au SDIS de la réunion. Son action, dépassant largement le cadre de ses attributions, permet au SDIS de rayonner au niveau national).

La médaille d’honneur avec rosette est attribuée au sapeur-pompier (professionnel ou volontaire) s'étant particulièrement distingué dans l'exercice de leurs fonctions.



En 2019, le SDIS 974 était composé de 831 sapeurs-pompiers professionnels, 1 497 sapeurs-pompiers volontaires et 254 personnels administratifs techniques et spécialisés. Ces équipes ont géré 52 210 interventions"