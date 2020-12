BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 4 décembre 2020



- Vaccins anti-Covid : quand tout le monde veut jouer à l'apprenti sorcier

- Madagascar : la terrible inaction du gouvernement face à la famine

- Beach tennis : le numéro 1 français Théo Irigaray de retour sur le sable de La Réunion

- La ville de Cilaos se dote d'un "Dash-8"... version camion

- Téléthon 2020 : une édition repensée face à la Covid-19

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites pluies dans l'après-midi

Vaccins anti-Covid : quand tout le monde veut jouer à l'apprenti sorcier

Alors que le gouvernement vient de présenter sa stratégie de vaccination pour les mois à venir, la défiance est au rendez-vous. Entre affirmations trompeuses, arguments complotistes et sensation de manipulation, tout le monde y va de son avis sur ce nouveau vaccin qui arrive vite, très vite. C'est justement sa mise en place accélérée qui est la source de tant d'inquiétude et de méfiance. Ainsi tout le monde s'invente expert, qu'ils s'agisse des "antivax" ou même parfois des pro-vaccins. Au détriment de la science, qui essaie tant bien que mal d'éradiquer une pandémie qui n'a pas fini de faire couler de l'encre.

Madagascar : la terrible inaction du gouvernement face à la famine

Le sud de Madagascar continue de sombrer dans une famine (kéré) brutale, et le gouvernement semble rester inactif malgré les quelques images que l'on veut bien nous montrer. Après des sécheresses à répétition depuis trois ans, la population se voit contrainte de se nourrir à l'argile, au tamarin et au manioc, tandis que le riz est devenu une denrée de luxe. Si la solidarité internationale s'est rapidement mobilisée autour de la Grande Ile pour la fournir en colis alimentaires, du côté du gouvernement, on peine à trouver des solutions pour venir en aide à la population. D'après le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, ce sont désormais 1,5 million de personnes - soit la moitié de la population de la région - qui ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence

Beach tennis : le numéro 1 français Théo Irigaray de retour sur le sable de La Réunion

Le Réunionnais Théo Irigaray, meilleur joueur français de beach tennis, a débarqué sur l'île le 27 décembre dernier pour s'y ressourcer et participer à deux tournois prévus les week-ends du 5 et 12 décembre à Saint-Pierre et Saint-Denis. Quelque peu miné par le manque de compétitions, l'actuel numéro 12 mondial de sa discipline peut difficilement se projeter sur le plan sportif à cause de la crise sanitaire. Son retour sur l'île est pour lui comme une bouffée d'oxygène, l'occasion de retrouver ses proches et s'aérer l'esprit. Il revient sur son parcours exemplaire.

La ville de Cilaos se dote d'un "Dash-8"... version camion

La ville de Cilaos ne manque pas d'humour. "Non seulement nos agents de la régie des services techniques sont très professionnels, mais en plus ils ont de l'humour ! Grâce à eux, vous savez maintenant que Cilaos est la seule commune de l'île à avoir un... Dash 8 !" écrit la ville sur sa page Facebook avec à l'appui, un camion sur lequel est écrit grossièrement "Dash 8". Une vision qui prête à sourire quand on se trouve derrière en voiture

Téléthon 2020 : une édition repensée face à la Covid-19

Coup d'envoi de la 34ème édition du Téléthon. L'événement caritatif, organisé ces 4 et 5 décembre 2020 à La Réunion et dédié aux maladies génétiques, se consacrera en partie au vécu des malades pendant le confinement cette année. L'événement est maintenu malgré la Covid, et s'il y aura moins de manifestations que l'année précédente, cette édition réserve tout de même quelques innovations. Il sera notamment possible de soutenir la recherche à travers différents challenges sur les réseaux sociaux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites pluies dans l'après-midi

Si Matante a bien tout vérifié, il devrait y avoir quelques averses ce vendredi 4 décembre 2020. Le soleil devrait pourtant avoir le dernier mot. Les températures sont toujours chaudes. La mer est belle à peu agitée. Comment se passent les choses chez-vous ?