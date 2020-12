Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

"Au 1er janvier 2020, 860 000 personnes vivent à La Réunion. La population continue de croître à un rythme supérieur à celui de la métropole : + 0,5 % par an entre 2010 et 2020, contre + 0,3 %" note l'Insee ce vendredi 4 décembre 2020. "Le nombre de décès augmente légèrement par rapport à la même période de 2019 (+ 88 décès, soit + 2,6 %). Mais cette hausse est nettement inférieure à celle constatée en métropole (+ 10 %) et résulte principalement du vieillissement de la population" dit encore l'Insee

"Au 1er janvier 2020, 860 000 personnes vivent à La Réunion. La population continue de croître à un rythme supérieur à celui de la métropole : + 0,5 % par an entre 2010 et 2020, contre + 0,3 %" note l'Insee ce vendredi 4 décembre 2020. "Le nombre de décès augmente légèrement par rapport à la même période de 2019 (+ 88 décès, soit + 2,6 %). Mais cette hausse est nettement inférieure à celle constatée en métropole (+ 10 %) et résulte principalement du vieillissement de la population" dit encore l'Insee