Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le dernier contrôle sanitaire des eaux de baignade effectué par l'Agence régionale de santé sur la commune de Saint-Benoît a révélé une qualité de l'eau non conforme à la réglementation. La baignade est interdite, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, sur les trois sites suivants : bassin Bleu, bassin Mangue et bassin Ilet Bethléem. Cette interdiction pourra être prochainement levée en fonction des résultats des prochains prélèvements, a indiqué l'ARS de La Réunion. (Photo : mairie de Saint-Benoît)

