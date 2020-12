Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Le ministère de la Transition écologique a publié ce jeudi 3 décembre 2020 la carte du prix des loyers de France, et on peut dire que La Réunion est tristement haut placée dans le classement, à l'instar de tous les territoires ultra-marins. La carte, interactive, indique le prix au mètre carré dans chaque commune française. On découvre donc qu'en moyenne, les Réunionnais paient 12,2 euros par mètre carré à Saint-Denis, 15,4 euros à Saint-Paul, ou encore 14,1 euros à Saint-Leu pour les appartements du parc privé. Les loyers sont légèrement plus abordables dans l'est, avec une moyenne de 10 euros par mètre carré à Saint-Philippe, la Plaine des Palmistes ou encore Sainte-Rose. A titre comparatif, les loyers de grandes villes comme Bordeaux et Lille sont inférieurs à ceux d'une grande partie de l'île. (Photo illustration rb/www.ipreunion.com)

