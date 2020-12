Coup d'envoi de la 34ème édition du Téléthon. L'événement caritatif, organisé ces 4 et 5 décembre 2020 à La Réunion et dédié aux maladies génétiques, se consacrera en partie au vécu des malades pendant le confinement cette année. L'événement est maintenu malgré la Covid, et s'il y aura moins de manifestations que l'année précédente, cette édition réserve tout de même quelques innovations. Il sera notamment possible de soutenir la recherche à travers différents challenges sur les réseaux sociaux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Téléthon reprend ces vendredi 4 et samedi 5 décembre 2020 dans un même but : faire avancer la recherche et récolter des fonds pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques. Cela fait maintenant 34 ans que le Téléthon a été créé. A La Réunion ils sont environ 1.000 malades à être concernés par des maladies neuromusculaires.

- Le petit Angel devenu symbole -

Pour Christian Ballet, responsable du Téléthon Réunion, il est important de rappeler les deux missions de l'AFM Téléthon : "rechercher et aider. Au niveau de la recherche, depuis 2 ou 3 ans on a fait beaucoup de progrès en matière de thérapie génique. L'autre mission de l'AFM c'est d'aider les malades dans leurs difficultés quotidiennes, en attendant de trouver des remèdes".

L'année dernière près de 350.000 euros ont été récoltés à La Réunion, une somme d'argent conséquente qui a permis de soigner plusieurs enfants malades. Christian Ballet évoque notamment le cas du petit Angel souffrant d'une amyotrophie spinale à la naissance, le garçonnet n'était pas capable de se tenir droit. La situation a bien évolué depuis, selon le responsable du Téléthon Réunion : "grâce aux soins, il est maintenant capable de se tenir droit, d'attraper des objets et on a bon espoir qu'il marche".

- "Ne pas baisser les bras" -

La manifestation sera obligée de s'adapter à la Covid-19 cette année et aucun grand rassemblement ne sera possible. En 2019, 170 manifestations avaient été organisées sur l'île. Pour cette 34ème édition il devrait y en avoir une centaine environ, à petite échelle. Les bénévoles et Davy Sicard, le parrain de cette année, arpenteront l'île vendredi et samedi. Christian Ballet ne s'attend pas à récolter autant de fonds que l'année dernière, il incite cependant les Réunionnais à se montrer généreux et solidaires. "Tout le monde peut faire un don, même de chez soi : à partir de vendredi soir sur la ligne unique, le 36 37. On peut également faire un don toute l'année sur le site téléthon.fr, ce n'est pas le moment de baisser les bras".

L'équipe du Téléthon Réunion se consacrera aussi au vécu des malades pendant le confinement, elle rappelle que pendant cette période, certains malades ont vu leurs opérations être déprogrammés.

- Le Téléthon challenge -

Particularité de cette année, le Téléthon sera plus présent qu'à l'accoutumé sur les réseaux sociaux. Contraint de s'adapter à la situation sanitaire, l'AFM Téléthon lance le "Téléthon challenge". Le concept est simple : soutenir la recherche en réalisant des petits défis et se filmer. Il faudra ensuite partager la vidéo sur ses réseaux avec le hashtag correspondant et le lien de l'appel au don. Nommez ensuite votre famille ou vos amis pour qu'ils réalisent ensuite le challenge.

• #TéléthonAfficheTonFort : "trouvez un objet dans votre maison, dans votre bureau ou dans la rue avec les 3 lettres F-O-R et affichez-vous avec. Qu’il s’agisse d’un livre, d’un aliment, d’un jouet ou du nom d’une ville, tous les mots qui donnent de la force sont les bienvenus".

• #TéléthonBondisPlusHaut : "sur un trampoline ou sur la terre ferme, avec ou sans corde à sauter, bondissez le plus haut possible et partagez les photos et vidéos de vos exploits sportifs sur vos réseaux sociaux".

• #TéléthonRecetteForce : "concoctez une recette énergisante avec ce que vous avez sous la main en un temps record, et publiez la photo de votre œuvre culinaire sur les réseaux sociaux".

• #TéléthonCoeurACoeur : "vous avez envie d’afficher votre solidarité avec les malades, leurs proches, les chercheurs et les soignants ? Avec un geste, un dessin, un tatouage éphémère, une construction, ou même en réalisant une chaîne humaine, créez un cœur et immortalisez-le en photo ou en vidéo pour le partager sur vos réseaux sociaux".

ms / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com