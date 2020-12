Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 5 heures

La ville de Cilaos ne manque pas d'humour. "Non seulement nos agents de la régie des services techniques sont très professionnels, mais en plus ils ont de l'humour ! Grâce à eux, vous savez maintenant que Cilaos est la seule commune de l'île à avoir un... Dash 8 !" écrit la ville sur sa page Facebook avec à l'appui, un camion sur lequel est écrit grossièrement "Dash 8". Une vision qui prête à sourire quand on se trouve derrière en voiture. (Photo : ville de Cilaos)

