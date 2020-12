Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 4 heures

BONJOUR - Voici les titres à la une de ce samedi 5 décembre 2020 :



- Crise sanitaire : les rassemblements sur la voie publique interdits pour le réveillon du nouvel an

- Sainte-Marie : des agents de sécurité et des barrières sur le parking du Run Market

- Spot de surf : 24 vigies en action contre les requins

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Joe Biden, flammes bleues, IRT et Cilaos

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est généreux

