Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les policiers ont effectué plusieurs contrôles routiers ce vendredi 4 décembre à Saint-Denis et Saint-Pierre. Dans le chef-lieu, deux délits ont été relevés (défaut de permis, défaut d'assurance), ainsi que 15 contraventions pour usage du téléphone. L'un des conducteurs verbalisés conduisait un bus. Par ailleurs 61 conducteurs ont été flashés pour excès de vitesse. A Saint-Pierre, 31 conducteurs ont été flashés, dont deux à plus de 160 km/h. Après deux contrôles ce sont 42 contraventions qui ont été dressées, avec une rétention de permis et deux immobilisations de véhicules. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police. (Photos : police)

