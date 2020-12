Extinction Rebellion relaie un appel à la mobilisation lancé par les syndicats "pour dénoncer la précarisation massive de la population". Le rendez-vous est donné à 10h devant la fontaine du marché forain de Saint-Pierre pour se mobiliser "contre la politique autoritaire de Macron". (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

Selon Extinction Rebellion Réunion, "la situation était déjà peu reluisante avant la crise mais la Covid est venue plonger des millions de travailleurs dans la précarité et la pauvreté. Plutôt que d'apporter des réponses, le gouvernement semble plus attaché à faire de cadeaux aux multinationales, à s'attaquer aux libertés individuelles (pénalisation - verbalisation à tout va des citoyens) - interdiction de filmer les policiers - souhait de contrôler les manifestations par drones - relance de la réforme des retraites pour "rembourser la dette covid" selon le ministre de l'économie..." dénoncent les militants.

"Nous n'acceptons pas le monde que Macron et son équipe nous prépare et appelons donc tous ceux qui sont indignés par la situation sanitaire, sociale, économique et écologique à se rassembler pour dire STOP" ajoute le mouvement.

