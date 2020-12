Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Une vingtaine de boutiques organisent ensemble un marché au Jardin Maniron, à l'Etang-Salé ce week-end, pour "sauver Noël". Celui-ci se déroule de 10h à 18h samedi 5 décembre et dimanche 6 décembre. Marché artisanal, il permettra d'acheter des produits du terroir, produits bio, fruits, légumes, oeufs, épices, aromates... A savoir que le Jardin Maniron propose d'habitude des ateliers pédagogiques, une table d'hôtes et un espace événementiel. Des paniers bio sont vendus sur place et sur commande.

