La Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) lance un appel à projet visant à accroître l'indépendance de la France pour son approvisionnement en protéines végétales destinées à l'alimentation humaine et animale, et accompagner, notamment, la structuration des filières et les investissements post-récolte. Un plan est également lancé pour structurer les filières agricoles et agroalimentaires. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

