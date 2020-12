Comme chaque semaine, Imaz Press a sélectionné les actualités les plus insolites dénichées par nos journalistes. Entre un volcan qui crache des flammes bleues, le coup de pub de l'Ile de La Réunion Tourisme et le Dash-8 péi de Cilaos, retour sur ces actus qui nous ont fait rigoler. (Photo Wikileaks)

• Fracture du pied pour Joe Biden, en jouant avec son chien

Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, s'est finalement fait une fracture du pied droit en jouant avec son chien, a indiqué dimanche son équipe en citant le diagnostic d'un médecin à la suite d'un scanner. Le scan a "confirmé des fissures (...) au milieu du pied", a précisé ultérieurement le médecin dans un autre communiqué publié par les services de presse du démocrate. Il a ajouté que le président élu "devra vraisemblablement porter une botte orthopédique pendant plusieurs semaines".

L'ancien vice-président de Barack Obama prêtera serment le 20 janvier 2021, devenant à cette occasion le président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis. Il s'installera à la Maison Blanche avec deux bergers allemands: Champ, dans la famille Biden depuis 2008, et Major, adopté en 2018 dans un refuge.

• En Indonésie, un volcan crache des flammes bleues

Le volcan indonésien Kawah Ijen, sur l'île de Java, a de quoi intriguer les scientifiques : il crache des flammes bleues. Une couleur qui résulte de la combustion du soufre. C'est ce qui arrive quand une grosse pression rencontre une une grande concentration en acide sulfurique. Le phénomène n'est pas isolé mais il est fascinant et produit de belles images

Regardez :

• "Attestation de déplacement vraiment exceptionnel" : quand l'IRT s'amuse

Pour relancer le tourisme, l'Ile de La Réunion Tourisme (IRT) se lance dans une campagne de communication originale. L'IRT reprend le modèle de l'attestation de déplacement - encore obligatoire en Métropole tant que le confinement est en vigueur - pour en faire une version péi. Ainsi on peut se déplacer à La Réunion pour aller faire du kayak ou du parapente, aller acheter des achats de "première nécessité" comme un masque avec tuba ou de la crème solaire indice 50 ou encore répondre à un "motif culturel impérieux" en allant découvrir le maloya. Une communication qui propose un voyage à la clé, dans le cadre d'un concours. Voyage qui ne pourra pas être réalisé avant le 15 décembre, bien entendu !

• La ville de Cilaos se dote d'un "Dash-8"... version camion

La ville de Cilaos ne manque pas d'humour. "Non seulement nos agents de la régie des services techniques sont très professionnels, mais en plus ils ont de l'humour ! Grâce à eux, vous savez maintenant que Cilaos est la seule commune de l'île à avoir un... Dash 8 !" écrit la ville sur sa page Facebook avec à l'appui, un camion sur lequel est écrit grossièrement "Dash 8". Une vision qui prête à sourire quand on se trouve derrière en voiture.