Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 30 novembre - Au coeur de l'unité Covid du CHU nord

* Mardi 1er décembre - Malgré le coronavirus, le Père Noël espère toujours remplir sa hotte

* Mercredi 2 décembre - Interpellation à Saint-Philippe : la gendarmerie parle d'un "emploi de la force légitime et maîtrisé"

* Jeudi 3 décembre - L'ancien président Giscard d'Estaing est mort de la Covid-19

* Vendredi 4 décembre - Vaccins anti-Covid : quand tout le monde veut jouer à l'apprenti sorcier

Les couloirs sont larges. Peints en bleu, les murs achèvent de donner une impression d'espace. Le silence est à peine brisé par les conversations des quatre personnes présentes et le bip entêtant des appareils de contrôle. Ici pas d'atmosphère pesante, pas d'odeur prenante de désinfectant, pas de personnels pressant le pas vers une urgence vitale. Au final, un service hospitalier presque comme les autres, un après-midi de novembre presque que comme les autres. Nous sommes pourtant au coeur de l'unité Covid du centre hospitalier universitaire (CHU) nord.

Confrontés à une baisse significative de la fréquentation de leurs magasins et à plusieurs interrogations concernant les volontés d'achat de leurs clients, les commerçants réunionnais appréhendent les semaines à venir, lors desquelles ils réalisent habituellement une grosse partie de leur chiffre d'affaire grâce à la vente de cadeaux de Noël.

A Saint-Philippe, l'interpellation d'un homme dimanche 29 novembre après un grave accident a agité les réseaux sociaux. En cause : une vidéo où l'on voit un gendarme asséner un coup de pied à l'individu mis en cause. Ce mardi 1er décembre 2020, le général Pierre Poty a annoncé "qu'aucune faute" n'avait été commise par les gendarmes. Un seul coup a été donné, il s'agit selon le commandant de la gendarmerie d'un "emploi de la force légitime et maîtrisé". Bien connu des forces de l'ordre, l'individu interpellé va pour sa part être poursuivi.

Le troisième président de la Ve République Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981), qui modernisa dans les années 70 la vie politique avant de voir son mandat fracassé par la crise économique, est mort mercredi soir du Covid-19, entouré des siens dans sa propriété d'Authon dans le Loir-et-Cher, à l'âge de 94 ans. Il s'était rendu à La Réunion en visite officielle en 1976.

Alors que le gouvernement vient de présenter sa stratégie de vaccination pour les mois à venir, la défiance est au rendez-vous. Entre affirmations trompeuses, arguments complotistes et sensation de manipulation, tout le monde y va de son avis sur ce nouveau vaccin qui arrive vite, très vite. C'est justement sa mise en place accélérée qui est la source de tant d'inquiétude et de méfiance. Ainsi tout le monde s'invente expert, qu'ils s'agisse des "antivax" ou même parfois des pro-vaccins. Au détriment de la science, qui essaie tant bien que mal d'éradiquer une pandémie qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. (Photo AFP)