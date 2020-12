BONJOUR - Voici les titres de ce dimanche 6 décembre 2020 :



- Enfants de la Creuse : une reconnaissance qui passe par l'éducation

- "Les eaux du volcan" : de la Fournaise à l'océan, un documentaire qui suit le courant

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Unité Covid du CHU, cadeaux de Noël, interpellation à Saint-Philippe, Giscard d'Estaing, vaccins

- La forêt du Luxembourg, un garde-manger pour le chef René Mathieu

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une impression de beau temps qui dure

Enfants de la Creuse : une reconnaissance qui passe par l'éducation

Sous les regards de 70 ex-enfants de la Creuse, réunis à l'hôtel de ville ce samedi 5 décembre 2020, l'Etat par la voix du préfet a voulu insister sur l'importante reconnaissance de ce qu'ont vécu ces petits Réunionnais exilés de force dans les années 1960 à 1980. Si une plaque commémorative devrait être posée à l'aéroport d'Orly, cette réparation passe aussi et surtout par l'éducation de nos enfants. Ainsi les programmes scolaires vont davantage intégrer ce pan de notre histoire et des supports culturels supplémentaires sont en préparation.

"Les eaux du volcan" : de la Fournaise à l'océan, un documentaire qui suit le courant

Le 16 décembre 2020 sortira le documentaire de "Juste Rémi", "Les eaux du volcan". Ce film vise à sensibiliser le public sur la préservation de l'environnement. Le vidéaste suit le fil de l'eau, du volcan jusqu'à l'océan. Dans des prises de vues aériennes, terrestres et subaquatiques, l'histoire nous fait découvrir les lieux et les espèces subaquatiques rencontrées en suivant le cycle de l'eau de l'île.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Unité Covid du CHU, cadeaux de Noël, interpellation à Saint-Philippe, Giscard d'Estaing, vaccins

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 30 novembre - Au coeur de l'unité Covid du CHU nord

* Mardi 1er décembre - Malgré le coronavirus, le Père Noël espère toujours remplir sa hotte

* Mercredi 2 décembre - Interpellation à Saint-Philippe : la gendarmerie parle d'un "emploi de la force légitime et maîtrisé"

* Jeudi 3 décembre - L'ancien président Giscard d'Estaing est mort de la Covid-19

* Vendredi 4 décembre - Vaccins anti-Covid : quand tout le monde veut jouer à l'apprenti sorcier

La forêt du Luxembourg, un garde-manger pour le chef René Mathieu

Dans la forêt qui entoure son restaurant au Luxembourg, René Mathieu prélève des branches de pin Douglas. "Avec ça, on va faire un sirop", explique le chef, récemment récompensé pour sa démarche 100% végétale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une impression de beau temps qui dure

Le soleil de la veille reste là ce dimanche. C'est Matante Rosina qui le dit ! D'ailleurs elle s'est acheté une nouvelle paire de lunettes de soleil spécialement pour l'occasion, et pour profiter de l'arrivée de l'été. Comme d'habitude, les nuages feront leur entrée dans l'après-midi, mais rien de bien méchant. Et la mer est belle, ce qui ne gâche rien !