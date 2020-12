Ce vendredi 4 décembre 2020, La Réunion des Livres a remis les Prix Vanille illustration, dessin et fiction aux trois lauréats et félicité les trois finalistes de chaque prix à la Médiathèque Raphaël Barquissau à Saint-Pierre. (Photo d'illustration AFP)

Sur la photo ci-dessus : finalistes, éditeurs et lauréats et Madame Richer (Directrice de la DAC Réunion, Yannick Lepoan et Philippe Vallée de La Réunion des Livres)