Le CRGT vous informe des travaux et chantiers prévus pour la semaine à venir. Toutes les modifications de route prévues prochainement sont à retrouver ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux d'hydrocurage, de maintenance et pose de signalisation

Sur la RN7 au Port, travaux de réparation de regards EP la nuit du vendredi 4 décembre. Voie neutralisée sur l’axe Mixte selon les besoins et la zone à traiter de 20h à 5h.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Leu Ravine du Cap, travaux de réparation de glissières la nuit du vendredi 4 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h selon les besoins du chantier.

RN1 - St Paul - Travaux de sondage

Sur la RN1 à St Paul entre Savannah et La Route Digue, travaux de sondage la nuit du vendredi 4 décembre. Voie de droite neutralisée de 20h30 à 5h dans le sens Nord/Sud.

RN1A - Trois Bassins - Travaux de mise en œuvre d'enrobés

Sur la RN1A Trois Bassins entre la Ravine Trois Bassins et la Ravine Souris Chaude, travaux de mise en œuvre d’enrobés les nuits des mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 décembre. Route fermée et déviation mise en place par RD9 Route de Montée Panon, la RD100 Voie Cannière et la RN1 Route des Tamarins. Pour les usagers interdits sur la RN1 (piétons, cycles, cyclos), un aménagement sécurisé sera mise en place au droit du chantier.



RN2 - St Philippe - Travaux de réalisation de trottoirs

Sur la RN2 à St Philipe dans le secteur de Mer Cassée, travaux de réalisation de trottoirs jusqu'au vendredi 15 janvier 2021. Circulation alternée de 7h à 15h30.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage

Sur la RN2 de St Denis à St Benoit, travaux de balayage la nuit du vendredi 4 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins st de l'avancement du chantier mobile.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité du lundi 7 au vendredi 11 décembre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre. Soyez attentifs à la nouvelle signalisation mise en place dans ce secteur.

RN2 - St Benoit/ Les Orangers - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN2 à St Benoît secteur les Orangers, travaux de sécurisation de falaise jusqu'au vendredi 11 décembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2001 - Etang Salé/St Louis - Travaux de curage de fossé et de dérasement

Sur la RN 2001 de l'Etang Salé pont Mathurin à St Louis giratoire du Gol, travaux de curage et de dérasement jusqu'au mercredi 23 décembre. Circulation alternée selon les besoins du chantier de 7h30 à 16h.

RN2002 - Bras Panon - Travaux de renforcement de l’assainissement pluvial

Sur la RN 2002 à Bras Panon, travaux de renforcement de l’assainissement pluvial jusqu'au vendredi 11 décembre. Prudence recommandée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St Benoit - Travaux de réalisation de murets

Sur la RN2002 à St-Benoit dans le secteur de la Cabane, travaux de réalisation de murets jusqu'au vendredi 11 décembre. Prudence recommandée dans ce secteur de 08h30 à 15h30.

RN2002 - St André - Travaux de réfection de joint de chaussée

Sur la RN2002 à Sainte Suzanne et Saint André, pour permettre la suite des travaux de finition de réfection de joints de chaussée, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit de l’ouvrage de la Grande Rivière Saint Jean de 20h à 5h ce vendredi 4 décembre. Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN3 - Plaine des Palmistes - Travaux de construction de muret

Sur la RN3 Plaine des Palmistes début d'agglomération, travaux de construction de muret jusqu'au vendredi 11 décembre. Circulation alternée de 9h à 15h.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de balayage en rive et TPC

Sur la RN3 entre Les Azalées au Tampon et Mon Caprice à St Pierre, travaux de balayage en rive et en terre-plein central la nuit du lundi 7 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h selon les besoins du chantier.

RN3 - Plaine des Palmistes - Travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes secteur Les Platanes, travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD11 - St Leu/Route Piton St Leu - Travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire

Sur la RD11 Route Piton St Leu lieu-dit Quatre Robinets, travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 15h30.

RD111 - Etang Salé/Route Le Lambert - Travaux de construction de mur de soutènement

Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route Le Lambert, travaux de construction de mur de soutènement jusqu'au 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - Petite Ile/Route Hubert Delisle - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD3 à Petite Ile/Route Hubert Delisle PR217+880, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - St Joseph/Route Hubert Delisle - Travaux de pose de supports et tirage de câbles

Sur la RD3 à St Joseph/Route Hubert Delisle, travaux de pose de supports et tirage de câbles jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.



Chantiers à venir :

RN1 - St Pierre/Etang Salé - Travaux de peinture

Sur la RN1 entre ravine Blanche St Pierre et les Sables à l'Etang Salé, travaux de peinture les nuits du lundi 7 au jeudi 10 décembre. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Pierre/St Louis - Travaux de balayage en rive et en TPC

Sur la RN1 entre l'échangeur Badamier à St Pierre et celui de Bel Air à St Louis, travaux de balayage en rive et en terre-plein central les nuits du mardi 8 décembre au jeudi 10 décembre inclus. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Paul/Viaduc Bernica - Travaux de reprise des supports de dispositif de retenue

Sur la RN1 à St Paul, suite accident, travaux de reprise des supports de dispositif de retenue le lundi 7 décembre. Neutralisation de voie en fonction des besoins de 11h à 14h sens Sud/Nord entre la tranchée couverte et le viaduc de St Paul. Vitesse abaissée à 70 km/h sur le tronçon pendant toute la durée du chantier.

RN1 - St Paul/Viaduc Bernica - Travaux de réparation de dispositif de retenue accidenté

Sur la RN1 à St Paul au niveau du Viaduc Bernica, travaux de réparation de dispositif de retenue accidenté en rive les nuits du lundi 7 au vendredi 11 décembre inclus. Voie lente neutralisée sens Sud/Nord dans la zone de travaux de 20h à 5h.

RN1 - St Pierre - Travaux de reprise de marquage

Sur la RN1 à St Pierre entre l'échangeur de Basse Terre et celui de la Ravine Blanche, travaux de reprise de marquage la nuit du jeudi 10 décembre. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN1 de l'échangeur des Colimaçons à St Leu à celui de l'Etang Salé, travaux d'élagage au lamier les lundi 7 et mardi 8 décembre. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Sud au droit du chantier de 7h à 15h.

RN1 - St Leu / St Pierre - Travaux d'inspection des PPHM

Sur la RN1 entre St Leu et St Pierre, travaux d'inspection des PPHM les nuits des mardi 8 et mercredi 9 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud la nuit du 08/12 et dans le sens Sud/Nord la nuit du 09/12.

RN2 - St Denis / St André - Travaux d’entretien d’espace verts

Sur la RN2 de St Denis échangeur du Chaudron à St André échangeur de Salazie, travaux d’entretien d’espace verts du lundi 7 au vendredi 11 décembre. Neutralisation d’une voie dans un sens ou l’autre selon l’avancement des travaux de 7h à 15h.

RN1/RN6 - St Denis / Le Port - Travaux de balayage

Sur la RN1 de St Denis au Port Sacré Coeur et sur la RN6 Boulevard U2, travaux de balayage mécanique du lundi 7 au vendredi 18 décembre inclus comme suit :

- Les 07 et 08/12 sur la Route du Littoral, déplacement de la chaine de bloc à partir de 18h et remise à zéro à 5h;

- Par la suite, neutralisation de voie au droit du chantier mobile.

RN2 - St Benoît - Travaux de réalisation de murets

Sur la RN2 à St Benoît au niveau du chemin du Cap, travaux de réalisation de murets du lundi 7 au vendredi 11 décembre de 8h30 à 15h30, prudence recommandée.

RN2 - Ste Marie / Duparc - Travaux de marquage traditionnel

Sur la RN2 à Ste Marie entre Duparc et la Ravine des Chèvres, travaux de marquage traditionnel du lundi 7 au mercredi 9 décembre inclus. Neutralisation d’une voie selon l’avancement des travaux dans le sens Est/Nord de 20h à 5h.

RN2 - St Denis/Ste Suzanne - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 de Saint Denis à Ste Suzanne, travaux de balayage mécanique les nuits lundi 7 au vendredi 11 décembre inclus. Neutralisation de la voie de droite ou de gauche selon l'avancement du chantier de 20h à 5h.

RN2 - St Denis - Travaux d'inspection de réseaux

Sur la RN2 à St Denis, travaux d'inspection de réseaux la nuit du jeudi 10 décembre. Voie de gauche neutralisée de 22h à 4h entre la Rue Vallon Hoarau et la Ravine Patate à Durand.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux d'inspection des PPHM

Sur la RN2 à Ste Suzanne Quartier Français, travaux d'inspection des PPHM la nuit du mardi 8 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN2 - St Denis/Boulevard Lancastel - Travaux d'hydrocurage et d'inspection de canalisation d'eaux usées

Sur la RN2 à St Denis au niveau du Boulevard Lancastel, travaux d'hydrocurage et inspection de canalisation d'eaux usées la nuit du jeudi 10 décembre. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - St André - Travaux de contrôle de comptage

Sur la RN2 à St André échangeur de La Balance, travaux de contrôle de comptage le lundi 7 décembre. Neutralisation d’une voie dans un sens ou l’autre selon les besoins du chantier de 8h à 15h.

RN3 - St Pierre - Travaux d'inspection des PPHM

Sur les RN3 et RN2 à St Pierre, travaux d'inspection des PPHM la nuit du jeudi 10 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier dans les secteurs suivants:

- sur la RN3 giratoire Boulevard Banks;

- sur la RN2 entre Ravine de l'Anse et la Cafrine;

- sur la RN3 secteur Bassin Plat.

RN5 - Route de Cilaos/Commune St Louis- Travaux de purges préventives

Sur La RN5 Route de Cilaos, travaux de purges préventives du lundi 7 au jeudi 10 décembre. Alternat et coupures possibles n'excédant pas 45 min de 7h à 16h.

RN6 - Ste Marie - Travaux de bouchage de nid de poule

Sur la RN6 à Ste Marie après le Pont de la Rivière des Pluies (raccordement Est), travaux de bouchage de nid de poule la nuit du vendredi 4 décembre. Voie de droite neutralisée au droit du chantier de 20h à 22h.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 6 décembre de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.