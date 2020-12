BONJOUR - Voici les titres à la une de ce lundi 7 décembre 2020 :



- Le volcan est en éruption

- Balance ta rédaction : le compte Instagram qui dénonce les discriminations dans les médias

- Musique : Andy, l'artiste qui affole les chiffres et La Réunion

- Championnat de natation petit bassin : deux jours de compétition à Plateau Caillou

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine pluvieux

Le volcan est en éruption

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption dans la nuit du dimanche 6 décembre au lundi 7 décembre 2020. L'éruption se situe à l'ouest du cratère Bory comme le montre les caméra de observatoire volcanologique. "Depuis 02h28 heure locale, une nouvelle crise sismique est enregistrée. Cette crise sismique est accompagnée de déformation rapide. Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface. Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures" écrivait l'observatoire volcanologique dans la nuit. Cela a effectivement été le cas peu de temps après. Il s'agit de la troisième éruption de l'année

Balance ta rédaction : le compte Instagram qui dénonce les discriminations dans les médias

En 2017, la vague "Balance ton porc" déferlait sur la France pour dénoncer les violences sexuelles subies par les femmes, sur leur lieu de travail, chez elle ou dans l'espace public. Trois ans plus tard, si la parole s'est un peu libérée, les problématiques restent les mêmes, tout secteur confondu. La presse elle-même, qui s'est emparée du sujet à de nombreuses reprises, n'est pas épargnée par les violences sexistes, le racisme, ou bien encore l'homophobie malheureusement. Et la situation ne semble pas s'être améliorée. Un collectif, Balance ta rédaction, a donc décidé de dénoncer ces discriminations subies dans les rédactions et les écoles de journalisme.

Musique : Andy, l'artiste qui affole les chiffres et La Réunion

Encore inconnu il y a peu, impossible aujourd'hui de passer à côté du phénomène Andy. Une voix et un flow reconnaissable entre mille, l'artiste originaire du Port cumule plus d'un million de vues sur YouTube. Autant aimé que moqué, il ne laisse personne indifférent, son dernier clip "Soit bien" a presque atteint les 800.000 visionnages

Championnat de natation petit bassin : deux jours de compétition à Plateau Caillou

Ce week-end des 5 et 6 décembre 2020 avait lieu le Championnat de La Réunion petit bassin, à la piscine de Plateau Caillou à Saint-Paul. Tous les clubs de l'île étaient représentés. L'occasion de réaliser de belles performances régionales et préparer le meeting de l'océan Indien qui se tiendra du 19 au 21 décembre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine pluvieux

C'est de la pluie qui s'annonce pour ce début de semaine. Il sera bien arrosé surtout dans la moitié sud de l'île. Les averses vont ensuite s'intensifier dans la nuit. Un peu d'eau, voilà qui ne va pas faire de mal à La Réunion. Et chez vous il pleut ?