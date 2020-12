Suite aux deux accidents mortels, survenus les 22 et 29 novembre à 0h30 à Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, où trois personnes sont décédées, deux opérations "retour sur les lieux du drame" ont été menées ce week-end. 25 infractions ont été relevées lors de ces deux opérations. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Samedi 5 décembre de 20 à 23 heures, 14 gendarmes de la compagnie de Saint Benoît ont été mobilisés à Sainte Suzanne / Bras Panon. 19 infractions ont été constatées au cours du service dont 4 conduites sous emprise de l'alcool dont 2 délictuelles, 4 conduites sous emprise de produits stupéfiants, 3 non respect du panneau STOP, 3 défauts de contrôle technique, 1 défaut d'assurance en état de récidive légale, 1 non port du casque de protection, 1 défaut de dispositif de retenue pour mineur, 1 non mutation de certificat d'immatriculation et 1 non respect d'une mesure d'immobilisation. 6 conducteurs ont du laisser leur permis aux forces de l'ordre.



Dimanche 06 décembre de 15 heures 30 à 17 heures 30, sur la RN 2, les gendarmes de la compagnie de Saint Pierre renforcés par les motocyclistes de l'EDSR et les réservistes, ont procédé au contrôle des deux-roues motorisés. Parallèlement, un véhicule équipé d'un appareil de vitesse contrôle sanction automatisé a été mis en oeuvre en agglomération de Saint-Philippe. Quatre dépassements de la vitesse ont été relevés. Le conducteur d'un sccooter type TMAX 500 a refusé le contrôle des gendarmes à deux reprises; identifié il sera convoqué dans les prochains jours. Par ailleurs un motocycliste a présenté un permis de conduire dont la catégorie ne lui permettait pas de piloter la machine qu'il utilisait.



www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com