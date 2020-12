BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi 8 décembre 2020



Piton de la Fournaise : l'éruption entame son deuxième jour

La troisième éruption de l'année a débuté ce lundi 7 décembre 2020 à 4h40 au Piton de la Fournaise. Trois fissures éruptives sont apparues sur le flanc ouest-sud-ouest du volcan, près du cratère Barry. Dès 6 heures du matin, l'intensité de l'éruption a diminué, notamment sur les deux fissures les plus basses. Pour autant, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) n'exclut pas que cette éruption puisse durer au moins quelques jours

Traitement des cancers de la peau : des essais cliniques à La Réunion fin 2021

La SAS Torskal s'approchant de la mise en oeuvre d'essais cliniques de phase 1 relatifs à la validation de Nanothéranostic, un traitement des cancers cutanés par photothérapie plasmonique induite par irradiation dans le proche infra-rouge (IR), le groupe Clinifutur, fondé par le docteur Michel Deleflie, vient d'entrer au capital de la start-up pour l'appuyer dans le cadre d'un partenariat à long terme

Une bande dessinée connectée pour se réapproprier "l'Histoire de La Réunion"

A deux semaines des célébrations du 20 décembre, Gilles Gauvin, enseignant, docteur en histoire et scénariste de bande dessinée et Fabrice Urbatro, dessinateur, ont mis en commun leurs talents et leurs connaissances pour retracer, en 48 pages, l'"Histoire de La Réunion". On suit Adèle, chercheuse universitaire bretonne partie à la recherche de ses origines après la mort de sa grand-mère. Le lecteur découvre, ou redécouvre, avec l'héroïne, la grande Histoire de notre île, à travers les époques. Au fil des pages, on tombe sur des QR Codes, qui permettent, une fois flashés, d'être redirigés vers des sites et des vidéos afin de prolonger l'expérience et d'approfondir ses connaissances

Le cap des 5.000 cas mi-décembre s'éloigne, nouveau dilemme pour le gouvernement

Vers une embûche de Noël ? Le cap des 5.000 contaminations quotidiennes par le nouveau coronavirus, fixé par Emmanuel Macron pour lever le confinement au 15 décembre, s'avère ardu à atteindre, mettant le gouvernement face à un nouveau dilemme à quelques jours des fêtes de fin d'année.

Saint-Pierre lance sa "vitrine numérique" pour mettre en valeur ses commerçants

La ville de Saint-Pierre a lancé sa vitrine numérique, appelée "Boutic Saint-Pierre", qui présente 214 commerces du centre-ville. La commune a souhaité permettre aux habitants de découvrir les commerces du centre-ville grâce à une interface présentant les entreprises, leurs produits ou services et les "bons plans" offerts aux consommateurs. Il est aussi possible de passer commande directement sur le site afin de réserver en boutique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages et la pluie arrivent dans l'après-midi

Matante Rosina a décidé de se dépêcher et d'aller faire ses courses ce mardi matin 8 décembre 202. Elle a vu dans le fond de son jardin que les nuages et la pluie arriveront dans l'après-midi. Notre gramoune prévoit aussi que toute La Réunion sera touchée par le averses. Matanre appelle aussi à la prudence en bord d'océan puisqu'elle prévoit une mer forte en soirée. Comment est le temps chez-vous ?