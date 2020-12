Accusant une circulation active de la Covid-19, la municipalité de Saint-Benoit a annoncé la fermeture de ses bars et débits de boissons, de 18h à 7h du matin, à partir du mercredi 9 décembre et jusqu'au 20 décembre 2020. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : AFP - THOMAS COEX)

"Le dernier bilan de la Préfecture, publié ce mardi 08 décembre, fait état d’une circulation active de la Covid-19 à Saint-Benoît. La commune affiche un taux d’incidence supérieur à 150 cas pour 100000 habitants, pour la semaine du 28 novembre au 04 décembre. Afin de freiner la circulation du virus, le maire de Saint-Benoît décide de durcir le ton et annonce la fermeture des bars et débits de boissons, de 18h à 07h du matin, à compter du mercredi 09 décembre et jusqu’au 20 décembre.

Parallèlement, la mairie mettra en place une distribution de masques chirurgicaux - ceux fournis par la CIREST - par le biais des bailleurs sociaux, des associations et du CCAS. Un certain nombre d’actions seront également menées en lien avec l’ARS et l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé. Enfin, si aucune évolution significative n’est observée à la date du 20 décembre, un couvre-feu pourra être prononcé par le Préfet de la Réunion."