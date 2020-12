BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 9 décembre 2020



Réseau routier : ça va (très) mal

Avec près de 40 km d'embouteillages cumulés sur les routes nationales "sous surveillance" du centre régional de gestion des rutes (CRG) chaque matin, se déplacer à La Réunion relève du parcours du combattant, amenant son lot de stress, de crise de nerfs, d'accident ou d'incivilités. Plus de 10 ans après l'élection de Didier Robert à la présidence du Conseil régional, collectivité cheffe de file en matière de déplacement interurbain, force est de constater que rien n'a été résolu, bien au contraire, la situation semble avoir empiré, et ce, malgré le foisonnement d'idées et de projets

Affaire des écoutes: prison ferme requise contre Nicolas Sarkozy

"On ne peut pas admettre qu'un ancien président oublie la République": le parquet national financier a requis mardi quatre ans de prison, dont deux ferme, à l'encontre de l'ex-chef de l'Etat Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes".

Jean-Luc Mélenchon en visite à La Réunion pour Noël

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise (LFI) se rendra à la Réunion du 20 au 25 décembre 2020. "Il participera notamment aux festivités de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Son séjour sera également consacré aux questions liées à la pauvreté et à l'accès à l'eau" annonce son service communication.Le programme précis de ce séjour est en cours d'élaboration

Foot : PSG et Basaksehir quittent la pelouse après des propos racistes supposés d'un arbitre

Dans un geste inédit dans l'histoire de la Ligue des champions, les joueurs du Paris SG et du Basaksehir Istanbul ont quitté la pelouse en cours de match pour protester contre des propos racistes supposés du quatrième arbitre, mardi.

Forte croissance des emplois touristiques entre 2011 et 2018

"Entre 2011 et 2018, à La Réunion, l'emploi dans les activités liées au tourisme augmente fortement (+ 37 %), soit une croissance 2,3 fois supérieure à celle de l'emploi total. Ces activités liées au tourisme emploient 13 500 personnes en 2018, soit 4,6 % de l'emploi total" indique l'Insee ce mardi 8 décembre 2020. Les non-salariés occupent 20 % des emplois touristiques, contre 12 % de l'ensemble des emplois. Leur nombre a d'ailleurs augmenté plus fortement entre 2011 et 2018 que celui des salariés. L'hôtellerie et la restauration regroupent 4 700 emplois touristiques, soit un tiers de ces emplois. Suivent les transports intérieurs (locations de voitures, taxis, etc.) et les activités récréatives et de loisirs. "Le TCO et la Civis génèrent les deux tiers des emplois liés au tourisme en 2018. Dans ces deux intercommunalités, environ 6,5 % des emplois sont concernés contre 3,1 % des emplois à la Cinor et environ 2,5 % à la CASud et à la Cirest" ajoute l'institut de la statistique

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de la pluie

Le temps est toujours à la pluie ce mercredi 9 décembre 2020, prévient Matante Rosina. Les averses devraient concerner la majorité de l'île. Les températures sont à la baisse et la mer sera plutôt forte. out cela est vrai chez-vous ?