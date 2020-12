La 13ème édition de la Fête des fruits et légumes frais - Vivez la fraich attitude " s'est achevé le 9 décembre 2020 avec la remise des lots aux gagnants des jeux concours. Onze personnes ont été récompensées sur les 24 participants, qui devaient proposés une recette à base de légumes fruits sélectionnés dans une liste préétablie. Le lot était composé d'un robot vapeur, mixeur, cuiseur. Le plus jeune gagnant du défi culinaire vient de la commune des Avirons. Il s'appelle Jaouen Cadas - Letoumelin, a 17 ans et est élève en classe de terminale STHR au lycée de la renaissance de Saint Paul. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

Rappelons que cette édition 2020 s’est déroulé dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée à la COVID 19. De ce fait, l’essentiel de l’événement s’est déroulé en 2.0. Deux jeux concours faisaient partie des activités proposées à distance. Ceux-ci étaient accessibles via la plateforme dédiée.



Pour le premier jeu concours intitulé, " le quiz du jour ", les participants devaient renseigner chaque jour, entre 10H et 15H un quiz composé de cinq questions sur les fruits et légumes frais. Le gagnant du jour était tiré au sort parmi les participants. Cinq lots étaient prévus et chaque lot était composé d’un kit pour la préparation des fruits et légumes frais. Ce jeu a vu la participation de 25 personnes.



Le second jeu concours intitulé " defi culinaire " a démarré le 1 novembre. Les participants devaient proposés une recette à base de légumes fruits sélectionnés dans une liste préétablie. Les recettes avec les visuels correspondants étaient déposés par les participants sur le site internet de l’IREN, réceptionnés par le jury et analysés sur le plusieurs plans : respect des consignes, originalité, équilibre nutritionnel etc….24 lots étaient prévus soit, un lot par commune.

Le lot était composé d’un robot vapeur, mixeur, cuiseur. Nous avons reçu 24 recettes issues des participants de 11 communes. Les noms des gagnants, les recettes proposées et leurs communes sont présentées dans le tableau joint à ce mail. Ces recettes pourront inspirées les familles dans la conception des menus des fêtes de fin d’année. Les restaurations scolaires de l’ïle peuvent également se les approprier pour enrichir leur catalogue de préparation en matière de fruits et légumes frais, locaux et de saison.



Le plus jeune gagnant du défi culinaire vient de la commune des Avirons. Il s’appelle Jaouen Cadas – Letoumelin, a 17 ans et est élève en classe de terminale STHR au lycée de la renaissance de Saint Paul. Jaouen a proposé un duo d’aubergine et sa purée salée sucrée. Ce plat qui est un mélange de la cuisine métropolitaine (aubergine niçoise) et créole (caviar d’aubergine) égayera certainement votre menu de Noël ou de la Saint Sylvestre. Voici le témoignage de Jaouen au moment de recevoir son prix : " ça m’a fait plaisir d’avoir participé et gagné et de savoir que ma recette a plu et qu’elle est équilibrée ". Notons également la participation des jeunes déficients intellectuels de l’IME Raymond Allard de Saint André.



Voici les recettes et les gagnants :

• Ime Raymond Allard : Gratin de citrouille

• Bienvenue Julie : Duo de légumes farcis, purée de citrouille, salade de champignons frais

• Soundron Willy : Gratin patole

• Cadas Le Toumelin Jaouen : Duo d’aubergine, purée salée sucrée

• Grondin Cédric : Velouté d’haricot jaune et légumes péi

• Peribe Thomas : Burger végétarien au steak d’aubergine pané à la noisette accompagné de frites de concombre assortie avec une sauce fromagère au poivron rouge

• Chen Yen Su Géneviève : Flan au légumes, salade margoze amer, caviar d’aubergine au cumin

• Mardi Agnès : Cheesecake au butternut

• Grondin Fabrice : Risotto revisité

• Gunet Anne Marie : Mile feuille d’aubergine, citrouille

• Serra Sonia : Tian de légumes