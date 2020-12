Consciente des problèmes générés par la crise sanitaire, la compagnie Air Austral propose à ses clients des solutions 100% flexibles pour la fin d'année. Ils ont ainsi la possibilité de modifier, reporter ou annuler leurs billets émis à partir du 27 novembre ainsi que leurs voyages dont le départ est prévu entre le 16 décembre 2020 et le 15 juin 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Air Austral. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Depuis le début de la crise épidémique liée à la CoVid-19, Air Austral a mis tous les moyens pour proposer à sa clientèle des solutions de report et/ou de modification. Elle offre ainsi à ses passagers la souplesse nécessaire pour leur permettre de modifier ou de reporter leur voyage, en bénéficiant de conditions exceptionnelles, 100% flexibles.

Des conditions exceptionnelles 100% flexibles pour les nouveaux voyages

Facilités de modifications, reports ou annulations pour des billets émis à compter du 27 novembre 2020 et pour des voyages avec un départ prévu entre le 16 décembre 2020 et le 15 juin 2021. Pour accompagner et rassurer sa clientèle, Air Austral propose des conditions exceptionnelles 100 % flexibles. Celles-ci sont mises en place pour permettre une plus grande souplesse à la réutilisation des billets et des avoirs et accompagner les passagers dans leur future réservation.

Ainsi tous les passagers en possession d’un billet émis à compter du 27 novembre 2020 et pour des voyages avec un départ prévu entre le 16 décembre 2020 et le 15 juin 2021 :

- Reporter, modifier leur billet d’avion sans pénalité, sans réajustement de saisonnalité, et sans réajustement de tarif, dans la même classe de voyage, jusqu’au 15 juin 2021

- Demander la mise en avoir de la valeur TTC de leur billet d’avion. Celui-ci sera bonifié à hauteur de 15% jusqu'au 31 mars 2021, pour tout voyage effectué avant le 15 juin 2021

- Demander le remboursement intégral de leur billet d’avion

Par ailleurs, tous les passagers en possession d’un billet d’avion Air Austral se voient proposer des solutions de report, d’annulation sans frais selon les conditions établies et détaillées sur son site internet. Afin d’améliorer le traitement les demandes de ses clients, la compagnie les invite à compléter directement les formulaires mis en ligne sur son site dans la rubrique " Infos – Coronavirus " accessibles dès la page d’accueil. https://www.air-austral.com/a-propos-dair-austral/actualites.html#c457

Selon les dernières informations relatives à l'évolution de la situation sanitaire en Métropole ainsi qu'en Outre-mer, un allègement des restrictions de voyages est attendu. A compter du 15 décembre 2020, les motifs impérieux aujourd'hui exigés pour les voyages de et vers La Réunion et Mayotte pourraient être levés. Le gouvernement devrait s'exprimer dans les prochains jours à ce sujet. Nous restons à l'écoute de toute évolution de la situation et ne manquerons pas de revenir vers notre clientèle afin de la tenir rapidement informée.

Pour rappel, tous les passagers en possession de billets pour des voyages jusqu'au 15 décembre 2020 pourront bénéficier des mesures commerciales 100% flexibles détaillées ci-dessus. Nous rappelons qu'il est obligatoire, pour tous les voyageurs de plus de onze ans, en provenance de métropole, à destination de La Réunion et Mayotte, d'effectuer un test Covid-19 RT-PCR ou antigénique dans les 3 jours précédents le jour du départ."