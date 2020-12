Avec près de 40 km d'embouteillages cumulés sur les routes nationales "sous surveillance" du centre régional de gestion des rutes (CRG) chaque matin, se déplacer à La Réunion relève du parcours du combattant, amenant son lot de stress, de crise de nerfs, d'accident ou d'incivilités. Plus de 10 ans après l'élection de Didier Robert à la présidence du Conseil régional, collectivité cheffe de file en matière de déplacement interurbain, force est de constater que rien n'a été résolu, bien au contraire, la situation semble avoir empiré, et ce, malgré le foisonnement d'idées et de projets (Photo rb/www.ipreunion.com)

40 km d’embouteillages cumulés chaque matin

Il y a un an, Imaz Pres Réunion faisait un constat alarmant concernant le réseau routier réunionnais En dressant un état des lieux de la situation et des projets en cours et à venir, l’article ne laissait guère de place à l’optimisme.

Lire ausi : Routes : la décongestion, ce n'est pas pour maintenant

En effet, au lever du jour, ce sont des dizaines de milliers de véhicules qui se déversent sur les routes réunionnaises, ce qui est tout à fait normal quand on sait que le parc réunionnais recense au bas mot près de 350 000 véhicules. Ainsi, chaque matin, le CRGT recense plus de 40 km d’embouteillages en cumulé sur les routes nationales "sous surveillance". Cela, dans le meilleur des cas, à savoir quand il n’y a pas d’accident ou de grosse pluie qui, par un curieux hasard, ralenti fortement une circulation… déjà très lente.

Une des caractéristiques flagrantes et frappantes de ces conducteurs qui vont pour la plupart travailler, c’est qu’ils sont seuls dans leur véhicule, encourageant de fait la création de files interminables.

Le covoiturage peine à se développer

D’aucuns pourraient dire qu’ils suffiraient que ces automobilistes aient le réflexe du covoiturage pour résorber un peu ce flux de véhicule. Même si ces dernières années cette tendance s’est développée, grâce notamment à l’arrivée d’applications dédiées facilitant la recherche et la prise de contact entre automobilistes, force est de constater que La Réunion peine à adopter ces habitudes.

Selon une étude de 2018, La Réunion enregistre 1,7 million de déplacements en voiture chaque jour. Le mode " passager " ne représente quant à lui que 31% des déplacements, et c’est souvent un parent ou un enfant qui accompagne le conducteur. Autant dire que le covoiturage n’a clairement pas le vent en poupe.

Pourquoi une telle difficulté à développer ces pratiques ? D’une part, car le covoiturage n’est pas encore entré dans les mœurs. Il est bien connu que les Réunionnais adorent leurs voitures et ont du mal à s’en détacher. D’autre part, la perfectibilité encore criante du réseau de transport en commun n’incite guère à changer les habitudes.

En effet, le covoiturage exige une similarité des horaires de déplacements ou, en cas de dissemblance, la possibilité pour l’un ou l’autre de pouvoir rentrer chez lui par un autre moyen. Or, que ce soit le bus, ou prochainement le téléphérique à Saint-Denis, ces modes de déplacement peinent encore à séduire, incitant les automobilistes à garder leurs veilles habitudes et à engorger les routes chaque matin.

L’usage des transports en commun ne décolle pas

C’est le paradoxe réunionnais. Ces dernières années, des mesures ont été mises en place pour inciter les Réunionnais à recourir au bus plutôt qu’à la voiture telles que la création du Reuni’Pass. Mais voilà, les chiffres relatifs à l’usage des transports en commun peinent toujours à décoller. En effet, en moyenne, seulement 6% des Réunionnais ont recours à ce mode de déplacement.

Il reflète, au fond, l’échec de la politique régionale visant à augmenter le nombre de bus pour lutter contre le tout auto.

Même si on est très loin des 2000 bus promis par Didier Robert en 2010, force est de constater que la Région a aidé les intercommunalités et le Département, à l’époque gestionnaire du réseau Car Jaune, à acheter de nouveaux bus pour renforcer le parc réunionnais. Malgré l’aménagement d’abri bus, le renforcement de certaines lignes et la création de voies TCSP (Transport en commun en site propre), les Réunionnais boudent toujours le bus.

En 2019, Car Jaune a recensé 5 723 104 passagers pour un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et une flotte de 65 bus. Alternéo compte 100 bus et 5,1 millions de voyageurs en 2019 (contre 3 millions cette année à cause de la Covid-19). Carsud recense 103 cars pour 1,4 million de voyageur l’année. Kar’Ouest, c’est 114 véhicules en ligne pour 5,8 millions de voyageurs en 2019 (un prévisionnel de 4,2 millions pour 2020 du fait de la Covid-19).

Comparés aux 1,7 million de déplacements en voiture chaque jour, ces chiffres au demeurant stables depuis plusieurs années, démontrent la faible attractivité de ce mode de déplacement.

Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d’abord, un manque d’interopérabilité entre les différents réseaux, ce qui ne rend pas pratique son recours. Par ailleurs, certaines zones ne sont toujours pas desservies, les horaires ne sont pas forcément respectés, la propreté et la sécurité font parfois défaut, certains bus sont bondés. La crise Covid-19 n’a pas arrangé les choses même si les transporteurs notent un net rebond depuis le déconfinement.

Bref, loin d’attirer les foules, le réseau de bus, en l’état actuel, ne fait que renforcer l’attrait des Réunionnais pour le tout automobile, quit à se payer des heures de bouchons parfois bien gratinés.

Malgré tout, les transporteurs restent optimistes et croient en une possible évolution des modes de déplacement des Réunionnais. " L’un des gros enjeux aujourd’hui est de renforcer l’offre de transports en commun à La Réunion. Si une forte baisse de la fréquentation avait été notée à cause de la Covid-19, elle est repartie à la hausse dernièrement, engendrant un réseau saturé et une clientèle frustrée par des conditions de voyage qui ne sont pas toujours optimales. Nous sommes conscients qu’il est essentiel de renforcer l’offre de transport pour résoudre la problématique du tout-voiture ", analyse Julien Tenenbaum, directeur Outre-mer de Transdev.

Plusieurs alternatives, mais peu d’espoir

Face à l’échec criant du bus qui n’a pas réussi à ramener les automobilistes dans le giron du transport en commun, les collectivités locales de l’île foisonnent d’idées et de projets afin de développer de nouveaux modes de déplacement, possiblement plus attractifs.

A Saint-Denis, c’est le téléphérique qui a le vent en poupe, avec le projet reliant Bois de Nèfles au Chaudron porté par la Cinor. Les 26 pylônes sont en cours d’installation et la première ligne devrait entrer en fonctionnement en 2021, avec un débit estimé à 6000 voyageurs par jour.

Alors que le projet suit son cours, une question se pose légitimement : le téléphérique permettra-t-il réellement de combattre le tout auto ou va-t-il tout simplement vider les bus qui font les navettes dans les hauts ?

En effet, il est difficile d’imaginer que l’automobiliste qui habite dans les hauts de Bois de Nèfles et qui travaille par exemple au centre-ville de Saint-Denis ne se résolve à prendre le téléphérique jusqu’au Chaudron pour ensuite emprunter un ou plusieurs bus pour rejoindre le centre-ville. Si l’annonce est prometteuse, la réalité risque malheureusement de ne pas aller dans le sens du combat contre le tout-auto.

La même question se pose d’ailleurs concernant les projets de réseau ferré. Après avoir détricoté et détruit le projet de tram train porté par Paul Vergès avant 2010, Didier Robert a finalement découvert qu’un "réseau de transport guidé et ferré" pourrait être une alternative crédible au tout auto. Cette copie du tram train a d’ailleurs un nom, le " Run Rail " avec là aussi de belles promesses en termes de réalisation. Interrogée sur ce sujet ce mardi 8 décembre 2020 par nos confrères de Réunion La1ère, Fabienne Couapel-Sauret, vice-présidente du Conseil régional en charge des transports et des déplacements, a ainsi annoncé un lancement du chantier dans le nord "dans un an" pour une "livraison"en 2024.

L’élue pousse même l’optimisme en évoquant les travaux d’extension de ce Run Rail vers l’Est et l’Ouest, en co-maîtrise d’ouvrage avec respectivement la Cirest et le TCO. Pour la vice-présidente, rien ne paraît insurmontable et elle avance la possibilité que cette extension se fasse dans les deux directions, simultanément, une fois que le chantier Nord sera terminé. Si les élections régionales n’étaient pas si proches (mars ou juin 2021), on aurait presque pu y croire.

Toujours plus de bitume, la seule solution ?

Malgré les affirmations de Fabienne Couapel-Sauret qui se plaît à rappeler que le transport en commun s’est " considérablement développé " ces 10 dernières années, la situation, elle, n’a guère évolué. Au contraire, les bouchons grossissent d’année en année, notamment aux entrées Est et Ouest de Saint-Denis.

Une fois ce constat dressé, il devient donc difficile d’imaginer que la situation va s’améliorer sur le réseau routier à court, moyen et même long terme. Faut-il se résoudre à une asphyxie du réseau routier réunionnais ?

Si les pouvoirs publics rivalisent d’ingéniosité pour développer de nouveaux modes de transport (et c’est une bonne chose), le seul salut, pour l’heure, ne semble pouvoir venir que des aménagements routiers. Ainsi, avec la NRL (si elle se concrétise…), l’ouverture récente du pont du Bras de la Plaine à Saint-Paul ou encore la livraison prochaine du nouveau point de la Rivière des Galets, des leviers de désengorgement existent.

D’autres projets pourraient voir le jour dans les années qui viennent, tels que le prolongement de l’axe mixte de Saint-Paul, l’aménagement de la RN2 à Saint-Benoît ou encore la " Route des Hauts de l’Est " portée par le Département.

Ces projets, aussi louables soient-ils, permettront certainement de fluidifier la circulation dans certaines zones mais elles apparaissent surtout comme un moyen de reporter le problème à un peu plus tard...ou ailleurs…

