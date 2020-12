BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 10 décembre 2020



Les professionnels du tourisme ont toujours le moral en berne

Le tourisme est l'un des secteurs économiques des plus touchés par la crise sanitaire. Les hôtels, gîtes et auberges de l'île (sur)vivent au rythme des annonces gouvernementales. Malgré la fin des motifs impérieux pressentie, pour le moment, au 15 décembre 2020, les professionnels du tourisme ont toujours le moral en berne

Covid-19 : la fin des motifs impérieux en péril face à la situation sanitaire

Les nouvelles n'étaient pas bonnes ce lundi 7 décembre 2020 concernant la situation sanitaire française. Si les indicateurs se sont améliorés ces dernières semaines, la France est "loin du cap des 5.000 cas de Covid-19 par jour", a annoncé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Et sans ce cap, le gouvernement pourrait renoncer au déconfinement prévu pour le 15 décembre, prolongeant au passage l'obligation du motif impérieux pour voyager en Outre-mer

Festival Tropical drawing : six jours placés sous le signe du dessin

C'est une première à La Réunion : un festival de dessin débute ce jeudi 10 décembre 2020, et se prolongera jusqu'au 16 un peu partout dans l'île. Sept communes pour des dizaines d'événements : expositions, ateliers, visites guidées...Et si le dessin sera le coeur du festival, tous les arts seront représentés, pour s'articuler autour de celui-ci

Sauvetage : Kévin Escoffier retrouve enfin la terre ferme à La Réunion

Dix jours après le naufrage de son voilier sur le Vendée Globe, le skipper Kévin Escoffier retrouve la terre ferme ce jeudi 10 décembre 2020 sur le sol réunionnais. Récupéré en mer par une frégate des FAZSOI (forces armées de la zone sud de l'océan Indien) le 6 décembre dernier, il débarquera aux alentours de 9h45 sur la base navale Darse Foucque du Port

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et de la grisaille

Le temps est toujours gris et pluvieux ce jeudi 10 novembre 2020, nous dit Matante Rosina; elle ajoute que le températures seront légèrement en baisse et qu'il y aura des rafales de vent pouvant atteindre 70km/h. Et comment est le ciel au-dessus de vos têtes ?