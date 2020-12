C'est une première à La Réunion : un festival de dessin débute ce jeudi 10 décembre 2020, et se prolongera jusqu'au 16 un peu partout dans l'île. Sept communes pour des dizaines d'événements : expositions, ateliers, visites guidées...Et si le dessin sera le coeur du festival, tous les arts seront représentés, pour s'articuler autour de celui-ci. (Photo Festival Tropical drawing)

"Le dessin est le premier art que nous pratiquons, la première façon dont l'Homme s'est exprimé ; ça me semblait important de réaliser un festival fédérateur pour le mettre en valeur" explique Félix Duclassan, directeur artistique du festival.



Le Tropical drawing est en préparation depuis plus d'un an et demi aujourd'hui. "La crise sanitaire ne nous a pas vraiment freiné, la création a continué pendant le confinement et nous avons pu nous organiser pour tout mettre en place" continue-t-il. L'objectif est par ailleurs de proposer des événements où le dessin est le centre, mais où la musique, le graff, et d'autres formes d'art s'associent. "Nous avons souhaité créé un événement intime, dans de nombreux lieux différents mais aussi accessibles à tous" précise le directeur artistique.

- Rendre la culture accessible -

Les lieux sont nombreux : Saint-Denis, Saint-Paul, Le Tampon, Le Port, Trois-Bassins, Sain-Leu, Saint-Pierre et Cilaos accueilleront des événements sur les six jours de festival. Le centre névralgique du festival se trouvera cependant à Saint-Paul, où de très nombreuses expositions seront organisées. "S'il faut choisir un événement à ne pas rater, je dirais la visite guidée de Saint-Paul, qui présentera le street-art présent dans les rues. C'est un événement ouvert à tous, pour montrer qu'on a pas besoin d'être un expert pour s'intéresser et poser son regard sur des œuvres d'art" détaille Félix Duclassan.



Une cinquantaine d'artistes différents présenteront leur travail, lors de ce tout premier festival dédié au dessin. Le marché couvert de Saint-Paul abritera tout au long de l'événement le "Tropical market", où expositions, ateliers, salon de tatouages, librairies et restauration seront présents. Des artistes internationaux seront d'ailleurs présents en visioconférence.



Créée en 2011, l’association ArTranslation, à l'origine du projet, a pour but de soutenir, promouvoir et diffuser la création artistique par l’intermédiaire d’échanges entre La Réunion, la France métropolitaine et l’international. Rendez-vous sur le site du festival pour retrouver la programmation complète.



