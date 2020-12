Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 minutes

Vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques heures, il semble très compliqué d'envoyer des messages via la messagerie instantanée de Facebook, "Messenger". Il s'agit en fait d'une panne généralisée : en Europe, aux Etats-Unis, ou en Asie, tout le monde est concerné. D'après certains retours, l'application Instagram (qui appartient à Facebook) rencontrerait aussi des problèmes. L'origine de ce bug n'est pas connue, mais un représentant de Facebook a déclaré qu'ils "travaillent pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible", rapporte le média Abs Cbn. (Capture écran Down detector)

