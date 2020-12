Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 8 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 11 décembre 2020



- Covid-19 : vers la levée des motifs impérieux le 15 décembre

- Arnaque à l'embauche : il paye une formation pour une fausse offre de travail

- Sakifo : "on y croit parce que notre métier est en jeu"

- Saint-Paul relance son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et de la grisaille

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 11 décembre 2020



- Covid-19 : vers la levée des motifs impérieux le 15 décembre

- Arnaque à l'embauche : il paye une formation pour une fausse offre de travail

- Sakifo : "on y croit parce que notre métier est en jeu"

- Saint-Paul relance son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et de la grisaille