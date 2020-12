Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 49 minutes

Le Gouvernement et le Préfet de la Réunion ont annoncé la levée du motif impérieux à compter du 15 décembre pour les voyages vers La Réunion. Cette décision, attendue par l'ensemble des professionnels de la filière locale, permet d'apporter de la visibilité au secteur touristique réunionnais et d'envisager un retour des touristes à la Réunion alors que l'été austral bat son plein, après plus de 10 mois de crise sanitaire. Nous publions le communiqué de presse de l'IRT.

