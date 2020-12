C'est un vent d'indignation qui vole sur les réseaux sociaux réunionnais. En cause, deux stars de téléréalité, semblerait-il assez influentes vue qu'elles cumulent à deux trois millions d'abonnés, se baladant actuellement à La Réunion. Problème : les clichés partagés sont localisés en Thaïlande et en Chine. L'entourloupe a été démasquée en un rien de temps, l'oeil aiguisé des Réunionnais ayant reconnu en quelques minutes les décors du Cap Homard, de la cascade Jacqueline à Saint-Joseph, ou encore le temple chinois de Saint-Pierre. (Capture écran Instagram/Stéphanie Durant)

"J3 world tour Thaïlande, petit stop de quelques jours entre cascades et plages" se vante Stéphanie Durant, apparemment connue pour sa participation aux "Marseillais", posant fièrement devant une cascade des plus charmantes. Malheureusement pour elle, les Réunionnais connaissent bien leur île, et c'est un déferlement de commentaires outragés qui ont suivi la publicaiton du cliché sur Instagram. Car pour eux, la cascade Jacqueline de Saint-Joseph est reconnaissable au premier coup d'oeil.

Stéphanie Durant et son boug ont fait croire sur insta qu’ils étaient en Chine/Thaïlande alors qu’ils sont à la réunion?????💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀 ote demoun lé fou — 𝐒 (@rosemine_) December 10, 2020

Même histoire lorsque celle-ci se géolocalise en Thaïlande, depuis une plage qui ressemble êtrangement à Cap Homard, ou encore en Chine, devant un temple qui se trouverait en réalité à Saint-Pierre.

Il n'en fallait pas moins pour s'attirer les foudres de nombreux internautes, qui accusent l'Instagrameuse de mentir ouvertement à ses 2,8 millions d'abonnés. Certains se demandent d'ailleurs quel motif impérieux a été utilisé par ces stars du petit écran. D'autres sont tout de même intervenus pour les défendre, avançant la théorie qu'elle et son compagnon, Théo Soggiu, prépareraient en réalité une publicité pour La Réunion.

On ne sait pas le vrai du faux, peut-être que seul le buzz est en réalité recherché, mais ce qui est sûr, c'est que rien n'échappe aux Réunionnais lorsqu'il s'agit de leur île. On devrait en savoir plus très prochainement.

